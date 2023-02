Il top dj bolognese Rudeejay (nella foto), un artista capace di far muovere a tempo chiunque sabato 4 febbraio fa ballare e scatenare #Costez - Telgate (BG).

Molto seguito sui social e molto stimato dai colleghi per produzioni, bootleg e mash up che fanno scatenare sempre e comunque il dancefloor, Rudeejay ha aperto il concerto di Jovanotti a Firenze ed i dj Set di Axwell /\ Ingrosso, Benny Benassi, Deorro.

Ha remixato brani di Bob Sinclar, Martin Solveig, Afrojack, collaborato con Gabry Ponte, VINAI, DJs from Mars… Inoltre, il primato che lo ha visto come unica conferma in console per dieci anni consecutivi al Papeete di Milano Marittima, in un viaggio che lo porta ovunque in Italia ma anche in Austria, Spagna, Svizzera, Croazia.

Da deejay a produttore, col progetto di lancio 'Omonimo' per "Wanna B Like A Man" e "Two" seguiti dalla hit "The Rhythm Is Magic" che oltrepassa il milione di visualizzazioni complessive su YouTube, quindi soprattutto anticipatore di un futuro sempre più social in cui Rudeejay si è dedicato a mash-up e bootleg provocando immediatamente l'ennesimo boom d'interazioni, fino a sentirli suonare durante il leggendario festival Tomorrowland…

///

Riassumendo, anche per la stagione autunno / inverno / primavera 2022 / 2023, #Costez a Telgate (BG), dopo un'estate scatenata, a due passi dall'uscita A4 Grumello, si continua a ballare. E' un'oasi perfetta per rilassarsi con grandi show e grandi dj, ogni weekend.

Costez è un brand simbolo di divertimento, ritmo, party e notti passate a ridere con gli amici. Creato da Paolo e Francesco Battaglia nel 2007, nel tempo è cresciuto facendo scatenare club, discobar, festival in diverse regioni italiane. Oggi prende vita al #Costez di Telgate (BG), ovvero nella grande disco Nikita e all'Hotel Costez di Cazzago (BS), uno scatenato dj bar. Chi balla con Costez lo fa al massimo con ottimi dj, show di qualità, scenografie, servizio sempre curati e soprattutto con uno staff di ragazzi che mentre lavorano si divertono… o viceversa.

///

#Costez Future Club - Telgate (BG) c/o Nikita

Via dei Morenghi 2 - Telgate (BG) A4: Grumello

Dalle 24 alle 4, ogni venerdì, sabato e prefestivi

info: 3480978529 (Bobe)

Ingresso a pagamento con consumazione