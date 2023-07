Al fine di non arrecare disagi alla viabilità ed ai cittadini, stante la concomitanza della gara ciclistica “Memorial Peppino Lucchesi” che impegnerà il centro cittadino nella giornata di sabato 15 e la processione della Madonna del Carmelo, che comporterà limitazioni anche alla viabilità limitrofa al centro cittadino nella giornata di domenica 16 luglio, l’Amministrazione Comunale informa che l’isola pedonale prevista per tutti i fine settimana sino al prossimo 17 settembre avrà luogo a partire dal prossimo venerdì 21 luglio, dalle ore 21:00 e sino alle ore 00:30.

Si ricorda che l’isola pedonale sarà raggiungibile utilizzando le apposite linee bus “Circolare Levante” e “Circolare Ponente” che serviranno le diverse aree di parcheggio poste lungo il tragitto e precisamente per la linea Levante: Area di parcheggio Piazza XXV Aprile; Piazza Sacro Cuore; Piazza Marconi (Ex Stazione ferroviaria); Area Parcheggio dopo Ex Silvanetta; Area Parcheggio via T. La Rosa (fronte Agip). Per la linea Ponente Area di parcheggio unica da ex Gobba del Cammello fino al Lido la Fenice; Area di parcheggio Ex Cupole (Poligono); Area di Parcheggio San Papino; Area di parcheggio Cimitero.