In queste ore, l'Ucraina ha subito un attacco missilistico su larga scala da parte della Russia, che ha avuto come obiettivo le infrastrutture energetiche del paese, causando blackout in diverse regioni.

«È stato il più vasto attacco alle infrastrutture energetiche degli ultimi tempi», ha dichiarato il ministro dell'energia, German Galushchenko.

La centrale nucleare di Zaporizhzhia, da quasi due anni sotto il controllo della Russia, è stata una dei principali obiettivi. La linea aerea esterna che collega la centrale nucleare di Zaporizhzhia al sistema elettrico integrato dell'Ucraina, è stata interrotta, mettendo a rischio il funzionamento dei sistemi di sicurezza dell'impianto

Inoltre, la centrale idroelettrica del Dnipro è stata bombardata, causando la morte di almeno tre persone. Un missile russo ha colpito un mezzo pubblico pieno di operai che attraversava la diga.

Questo attacco è stato descritto dal ministro dell'Energia di Kiev, Herman Halushchenko, come l'attacco più grande all'infrastruttura energetica dell'Ucraina degli ultimi tempi. Secondo il ministro, l'obiettivo della Russia non era solo danneggiare, ma tentare nuovamente, come l'anno scorso, di causare un guasto su larga scala del sistema energetico del Paese.

A Kiev le stazioni della metropolitana sono state aperte per diventare rifugio anti-missile e punto d'accoglienza: migliaia di persone che ci hanno trascorso la notte. Anche a Kharkiv la metropolitana resta aperta come luogo di protezione, anche se la mancanza di energia ha bloccato i trasporti.

L'allarme è scattato su tutta l'Ucraina intorno alle tre della notte, ora locale, e in due terzi delle regioni si è concluso poco dopo l'alba, ma non nelle regioni dell'est dove è ancora in corso. Sono stati 151 gli ordigni lanciati da Mosca, secondo l'Aeronautica militare: 92 quelli abbattuti, di cui 55 droni e 37 missili.

Nell'ovest del Paese, a Khmelnytskyi, il sindaco segnala la distruzione di edifici residenziali e infrastrutture. È stata attaccata di nuovo Kryvyi Rich, nel sud dell'Ucraina, città natale del presidente Zelensky, che è senza elettricità. Anche a Kropyvnytskyi, nel centro del Paese, il sindaco segnala la mancanza di corrente. Annunciata la razionalizzazione dell'energia elettrica nella regione di Sumy, nell'est del Paese, territorio lungo il confine russo e sotto attacco costante negli ultimi mesi.

In un primo bilancio, sarebbero 5 i civili morti, 14 (altre fonti dicono che il numero arriva a 16) quelli feriti e 3 i dispersi.



Crediti immagine: Telegram centrale elettrica sulla diga sul fiume Dnipro nella zona di Zaporizhzhia