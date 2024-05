Un colpo di scena silenzioso che solleva interrogativi sulla gestione della pandemia e sul futuro dei vaccini.

Come un fantasma nella notte, il vaccino AstraZeneca Vaxzevria si è dileguato dal mercato , lasciando dietro di sé un alone di mistero e perplessità. La revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio, concessa dall'EMA il 27 marzo scorso, ha segnato la fine di un farmaco che, se da un lato ha contribuito alla lotta contro la pandemia, dall'altro ha suscitato numerose preoccupazioni in merito alla sua sicurezza.

Un ritiro strategico per scongiurare l'ondata di cause legali?

La scelta di AstraZeneca di ritirare il proprio vaccino non è stata casuale. Sull'azienda anglo-svedese pendeva la spada di Damocle di una class action da 100 milioni di sterline intentata da un gruppo di vittime degli effetti avversi del Vaxzevria. La revoca dell'autorizzazione, dunque, potrebbe essere stata un'abile mossa strategica per scongiurare l'ondata di cause legali e tutelare i propri interessi economici.

Un vaccino controverso, tra luci e ombre

Vaxzevria, sin dal suo debutto, si è trovato al centro di accese discussioni. I dubbi sulla sua sicurezza, alimentati da segnalazioni di lotti difettosi e rari ma gravi effetti collaterali, come la trombosi con trombocitopenia (TTS), ne hanno minato la reputazione. Nonostante l'azienda abbia sempre ribadito la sicurezza del proprio prodotto, l'ombra del dubbio non ha mai cessato di aleggiare.

Un'uscita di scena che apre nuovi scenari

L'uscita di scena di AstraZeneca segna un punto di svolta nella storia della pandemia. Con la scomparsa di Vaxzevria, il panorama vaccinale si riconfigura, lasciando spazio a nuovi protagonisti, come i vaccini a mRna, su cui l'azienda stessa sta investendo pesantemente.

Ma cosa lascia dietro di sé questo ritiro silenzioso?

Restano aperte numerose domande. Qual è il reale impatto del Vaxzevria sulla salute pubblica? Quali saranno le conseguenze a lungo termine per coloro che hanno ricevuto questo vaccino? E, soprattutto, come si potranno evitare simili controversie in futuro?

L'eredità di AstraZeneca, dunque, è duplice: da un lato, il contributo alla lotta contro la pandemia; dall'altro, un monito a non abbassare mai la guardia sulla sicurezza e sulla trasparenza.