Catherine Deneuve è stata ricoverata d'urgenza in un ospedale a Parigi, la scorsa notte, dopo aver accusato un malessere.

A dare per primo la notizia è stato il quotidiano Le Parisien, secondo cui lo stato di salute dell'attrice sarebbe “grave”, tale da richiedere esami approfonditi.

In vece, secondo il canale BFMTV, per l'entourage della Deneuve si tratterebbe solo di un affaticamento dovuto ai molti impegni.

Nonostante abbia raggiunto i 76 anni, Catherine Deneuve, nell'anno in corso è stata protagonista di ben quattro pellicole, mentre una quarta, "La verità" con Juliette Binoche ed Ethan Hawke, uscirà in Francia in occasione del prossimo Natale.