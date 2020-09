«Se a 40 anni vuole andare al GF e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok. Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma, no? Non è obbligata a fare qualunque cosa per vivere, non deve tagliare i nastri alla fiera della castagna a Reggio Calabria».

Così parlò Flavio Briatore riguardo la ex moglie Elisabetta Gregoraci dopo le sue dichiarazioni rilasciate durante la trasmissione del Grande Fratello Vip.

L'imprenditore, inoltre, è sembrato anche infastidito "dall'avvicinamento" della Gregoraci a Pierpaolo Pretelli, altro protagonista del reality, e le sue parole sono state pertanto piuttosto dure.