Michele Placido e Anna Bonaiuto al Teatro Manzoni a Milano

Sull’altalena del matrimonio fra impercettibili slittamenti del cuore e tradimenti conclamati si consuma la vita dei due protagonisti in PICCOLI CRIMINI CONIUGALI

Un piccolo incidente domestico, in cui Gilles, pur mantenendo intatte le proprie facoltà intellettuali, perde completamente la memoria, diventa la causa scatenante di un sottile e distruttivo gioco al massacro. I tentativi di Lisa di aiutare il compagno a riappropriarsi della sua identità e del loro vissuto comune diventano un percorso bizzarro, divertente e doloroso, che conferma il sospetto di molti che anche la coppia più affiatata non è che una coppia di estranei.

Dalla platea

Le dinamiche alla base dell'intreccio amoroso, segreti da nascondere e il lento dipanarsi di rivelazioni di uno, sono la spiegazione dell'altro, che accompagna ad un finale ambiguo, in cui si specchiano i due lati della stessa medaglia: psicologici crimini amorosi con punte d'angoscia e inquietudine.

Concentrando l'insieme del racconto, quasi un “monologo a due” sul semplice confronto tra giusto e sbagliato, risulta teatralizzato e recitato senza interpretazione. La caratterizzazione introspettiva delle figure coinvolte, trovano poi in questo, assenza di istinti più granitici nonostante l'adeguata partecipazione da parte dell'ottima regia. Per chi si aspettava altro tipo d'operazione, di transitare la realtà in emozione, si riflette su una storia, tutto sommato debole.

Michele Placido e Anna Bonaiuto in

PICCOLI CRIMINI CONIUGALI

di ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT

scene Gianluca Amodio

luci Pasquale Mari

costumi Alessandro Lai

musiche Mauro Di Maggio & Luna Vincenti

adattamento e regiav Michele Placido

_©Angelo Antonio Messina