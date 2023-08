Un Buon Consiglio

Finalmente al Parco, Marty prende il telefono ed è il momento di chiamare Doc. Marty: Pronto Doc, sono Marty, come va Amico Mio, ti sto chiamando per condividere con te un po' di eventi particolari in cui mi trovo. Prima mi accade che al ritorno da un colloquio mi trovo i pompieri in casa, poi non posso soggiornare in casa, per fortuna mi ospita una mia vicina e come se non bastasse mi giunge tra la solita posta qualche lettera anonima e molto strana. Nella seconda lettera in modo esplicito si fa riferimento a un pericolo di una gravità a dir poco preoccupante, mi viene detto di prendere dei giubbotti antiproiettile, probabilmente sono nel mirino di qualcuno, nella stessa lettera mi sono stati lasciati dei soldi per sostenere varie spese, anche quelle dei giubbotti. Vorrei sentire il tuo parere a riguardo ora che ho bisogno di un Buon Consiglio.



Nel frattempo Doc fa da balia ai nipoti di 4, 8 e 12 anni che si azzuffano e giocano nel laboratorio.Doc: Senti Marty mi sembra di aver capito che qui la questione si fa seria, devi portarmi assolutamente questa lettera, purtroppo ora al telefono non posso esserti molto d'aiuto e qui c'è una baraonda, che nemmeno in un formicaio si è mai vista, basta ragazzi! Nicola molla quello non è un giocattolo! Ma Nicola continua a far caos indisturbato. Carlo è pronto questo Frullato? Marty: Doc hai ancora la scimmia lì da te? Sai che rischi grosso qui in Italia... non è possibile fare questo, si finisce nel penale.Doc: Per me è un valido aiuto e in quanto il suo quoziente intellettivo è di gran lunga superiore ad alcune sottospecie che si definiscono umane trovo più lui come buona compagnia che certi parassiti chiamati parenti. Tra me e Carlo c'è un legame affettivo e condividiamo molti interessi: sport, scienza, motori e infine la cucina, ah, finalmente è arrivato il frullato, grazie Carlo!Carlo: Prego Doc, Ciao Marty Amico Mio. Mentre finalmente i nipoti di Doc si acquietano, tutti sorseggiano quel momento di tranquillità.Doc: Se ci sono aggiornamenti non esitare a chiamarmi anche di notte, compra questi giubbotti e fai molta attenzione a presto Marty.Marty: ?! Doc non voglio manco immaginare li chi abbia parlato, ricambia il saluto, d'accordo allora, mi farò vivo molto presto, si fa per dire. Buona giornata, Doc.



L'importanza dei Nonni

I Nonni possono essere una delle figure di riferimento in famiglia, dove di base c'è fiducia e propensione al rapporto umano, dove sicuramente c'è tempo c'è anche più possibilità di agire, nel rapporto con i nipoti s'instaura spesso una fiducia particolare perché da un lato c'è il sapere e il voler trasmettere dall'altro lato abbiamo chi necessita di apprendere ed è spinto da una grande curiosità, il rapporto con i nonni può essere formativo maggiormente fino all'età adolescenziale, possono influire sull'aspetto educativo e affettivo dei propri nipoti, mentre i nipoti influiscono maggiormente sull'aspetto emotivo dei propri nonni, durante questo rapporto si affermano varie occasioni per i piccoli, partendo da un punto di fiducia a una prima indipendenza dalle figure genitoriali.i Nonni possono ispirare fiducia, parliamo di casi abbastanza equilibrati, i nonni sono quei consiglieri fidati in cui un figlio preferisce il nonno ai genitori per esporsi sotto alcuni suoi pensieri e azioni, i nonni possono diventare dei compagni di gioco affidabili, degli alleati sinceri di cui fidarsi.possono essere portatori di una cultura più antica, che per i bambini può essere fonte di ricchezza, quando i nonni spiegano la storia vissuta attraverso i loro occhi è qui si offre un contatto con una materia come la storia, le foto dell'epoca in cui i nonni erano giovani, o addirittura bambini,riescono a soddisfare parte della curiosità,ed è qui che possono nascere dei primi orientamenti su modelli che a volte colpiscono l'immaginario in maniera molto positiva.



I benefici della relazione nonni-nipoti

E' importante favorire questo legame proprio per rafforzare quello che è l'aspetto di crescita della personalità, trascorrere del tempo con i nonni, dovrebbe educare al rispetto per le persone più anziane, dal momento che si fa esperienza della compagnia di persone che sono per età molto lontane, ma con cui si crea un legame speciale e solido. i nonni possono avere maggiore capacità di bilanciare bene regole e libertà ed essere meno apprensivi dei genitori.I nipoti acquisiscono maggiore sicurezza nel poter parlare e potersi esprimere con i nonni in maniera libera e spontanea; imparando a rispettare il ruolo dell'adulto con la decisione finale di chi ha più esperienza.



I Nonni del 2023

Sicuramente la fascia del pensionato medio non se la passa bene di questi tempi, come le altre categorie fragili o a rischio, quella del pensionato è sempre fatta di bilanci a volte insostenibili dove a volte ci si fa carico di intere famiglie dove i propri figli non avendo delle basi economiche stabili cercano l'aiuto più probabile, figli che sono alle prese con lavori che prendono gran parte del tempo che viene sottratto a loro volta alla famiglia, il lavoro non equilibrato ruba parte del tempo da dedicare agli affetti e questa è un'ingiustizia sociale a cui non possiamo ancora oggi sottrarci, potrebbero esserci delle soluzioni ? io dico di sì

Occorre fare di più

Se da una parte abbiamo Genitori sempre più alle prese con i problemi del quotidiano, la vita dei pensionati non è una pacchia, nel compito del nonno Aiuto, dobbiamo riconoscere l'impegno e l'amore e soprattutto la forza da dimostrare in un'età in cui la salute da un lato non è cosi forte come quando si è ragazzi, mi piacerebbe una società in cui chi ha il compito del Nonno aiuto possa avere dei benefit da un punto di vista salutistico con terapie gratuite, dall'altra parte un beneficio economico che con pochi euro al mese possa permettere a questi nonni di poter fare un'azione verso i propri nipoti, portandoli al cinema, oppure in un luogo culturale in cui si ha un pass speciale per decurtare le spese di entrata in musei e luoghi di storia.Le Fasce ricche dovrebbero come minimo occuparsi dei propri nipoti, questa rimane comunque sempre una scelta personale, ma sopratutto bisogna anche di fondo immaginare che ci sono situazioni di famiglie dove i nonni fanno i nipoti e i genitori fanno anche da nonni, famiglie in cui si è discordanti e i rapporti sono ridotti all'osso, questi nonni che si fanno i selfie, fanno ancora i ragazzini e non contribuiranno alla formazione dei propri nipoti.

IL Giorno della Famiglia

Diritti e doveri genitoriali sono minati li dove l'economia e il tempo non sono frazionati a favore di un nucleo familiare,il tempo nei rapporti con la stessa famiglia subisce un taglio netto per la scarsità di ore concesse a un dipendente o a un operaio da dedicare alla famiglia, il costo della scuola è in aumento, libri di testo, iscrizioni e quant'altro in alcune famiglie ancora oggi sono una vera rogna da dover affrontare,bisogna dare aria e possibilità d'incontro tra genitori e figli anche da parte delle istituzioni, lasciando ai comuni di poter organizzare giornate a tema, offrendo IL Giorno della Famiglia una volta al mese con esenzione dal lavoro retribuita a quei genitori che farebbero parte di queste giornate in cui si valorizza la cultura, l'ambiente,lo sport e la musica. si fanno queste giornate in cui genitori e figli si alleano in un gioco che ha come fine ultimo socialità e rispetto dando parola ai ragazzi, nelle stesse giornate potrebbero parteciparvi i nonni qualora questi genitori fossero delle figure totalmente assenti.Basterebbe tirar su un social a livello nazionale che possa far comunicare tutti i genitori delle varie regioni, in cui comune per comune si può organizzare un'attività e magari anche creare delle sane competizioni e dei concorsi per far si che torni un po di rispetto per i rapporti umani, gli assistenti sociali avrebbero il ruolo integrativo per quelle famiglie che necessitano di contesti e momenti propositivi.



Un Posto Speciale

Dedico poche righe per dire che dilaga in troppi Modelli L'egoismo e L'egocentrismo, i rapporti rispetto ad una volta spesso si sono ridotti del 90% se da un lato una vita frenetica d'impegni e problemi non ci offre propensione a socializzare, da un'altra parte giochiamo in maniera indiretta a favore delle emarginazioni, comprendo in pieno che ogni uno di noi è preso da troppe cose che non vanno e già provarle a far funzionare non è cosa facile in poche azioni, purtroppo ci sono famiglie in cui i nonni non esistono più o non sono mai esistiti, ci sono state perdite importanti sotto l'aspetto affettivo, immaginiamo per un'attimo di offrire la possibilità a chi è solo di avere anche in modo ristretto con tempi determinati dei rapporti con una nuova famiglia , quante persone sopratutto in età avanzata sono dimenticate da tutti, anche dalle istituzioni, dovrebbe partire un'iniziativa d'integrazione offrendo a tutti coloro che hanno bisogno di rapporti speciali di poter costruire attraverso il filo nobile della solidarietà, queste poche righe non cambieranno il vostro modo di agire,se aspettiamo dall'alto un'iniziativa che possa districare i nodi di questa socetà allora tutto rimarrà li inerte, magari avremo anche per questo nostro modo che ci è stato indotto ad agire, a far proliferare nuovi emarginati e solitudine,per questo mi auspico che in parte migliori il vostro modo di riflettere sull'argomento in questione.

L'intervista a Sorpresa

Mentre torna in posta il nostro Marty sa che da questo momento deve fare attenzione a tutto, arrivato, trova davanti a se la scena dei carabinieri che stanno verbalizzando, il giornalista di turno intervista proprio Marty che è ignaro dell'accaduto immagina cosa sia successo ma non sa che purtroppo una persona è deceduta in posta per un malore, ma trovandosi con la telecamera puntata davanti a se gli viene chiesto un'opinione sui fatti accaduti.Marty: Si come è ben possibile guardare alle mie spalle purtroppo di casi come questo ne vediamo tutti i giorni e bisogna dire che le persone sono sempre esposte a rischi,per fortuna che i carabinieri sono intervenuti anche questa volta in tempo, per sentirmi più sicuro dopo aver pagato le mie bollette andrò a comprare dei giubbotti antiproiettile perchè qua non si sa mai.(Pensando di fare un po' di ironia su un caso di rapina in posta che lui immaginava fosse accaduto) in diretta tv tutti ascoltano le parole di Marty abbastanza dissonanti dall'argomento, rischi del caldo e file alla posta.A casa di Doc Carlo fa zapping, giusto in tempo appare Marty in eurovisione. Doc: tutti zitti, fatemi sentire cosa dice in questa intervista sul caldo e le file alle poste. .. parte una grassa risata alla fine dell'intervista al suo amico. Dopo qualche secondo un pensionato sottrae il microfono al giornalista e comincia a parlare in un fuori onda con uno sproloquio isterico, qui ci stanno ammazzando, i fornitori di energia, il Comune e lo stato, non sappiamo più cosa pagare, che ci veniamo a fare in posta a ritirare le pensioni se dopo una settimana i nostri soldi se li prendono loro !Figli di x!x! questa è la fine che volete farci fare, trattati tutti come pecore al macello, (inutile levargli il microfono dalle mani, ormai la frittata è stata fatta ) e nonostante la drammaticità dei problemi legati alla nostra socetà le risate proseguono.



GRAZIE PER LA LETTURA. La storia Riprende il primo Settembre.