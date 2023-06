Unica data in Sicilia per Laura Marzadori, primo violino del Teatro alla Scala (Milano), che torna dopo il successo del Festival di Musica Barocca, organizzato lo scorso anno dall’Accademia Musicale “Ars Antiqua” di Palermo, per un concerto esclusivo, che si svolgerà al Teatro Politeama “Garibaldi” sabato 24 giugno 2023, alle 21:00, con il “Beethoven Violin Concerto, opera 61”.

Classe 1989, Laura Marzadori, bolognese trapiantata a Milano, è primo violino alla Scala da ben dieci anni.

Aveva solo 25 anni quando vinse il concorso internazionale per primo violino di spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano con giudizio unanime della Commissione presieduta da Daniel Barenboim e in questo ruolo ha collaborato con i più grandi direttori al mondo, tra i quali Daniel Barenboim, Riccardo Chailly, Daniele Gatti, Daniel Harding, Antonio Pappano, Zubin Mehta e Myung-whun Chung. Oltre all’impegno alla Scala, la violinista prosegue nell’attività solistica, che la vede collaborare con direttori di fama e tenere concerti in tutto il mondo, oltre ad essere influencer con più di 130 mila follower su Instagram.

Laura Marzadori, uno dei maggiori violinisti a livello internazionale, sarà diretta dal M° Giovan Battista D’Asta, il quale sovrintende l’Orchestra Sinfonica “Arturo Toscanini”:

“Per noi è un piacere immenso riavere a Palermo la signora Laura Marzadori, perché è un talento di livello internazionale e di grande fascino artistico e musicale. – ha affermato il Maestro D’Asta – Con lei eseguiremo il concerto per violino Beethoven, op. 61, e la Romanza n. 2 op. 50, entrambi capolavori del genio beethoveniano, che vede in Laura Marzadori una delle interpreti più idonee. Saremo per l’occasione insieme all’orchestra “Arturo Toscanini”, che nasce all’interno dell’esperienza dell’Accademia Musicale Ars Antiqua di Palermo. I maestri d’orchestra, che si esibiranno, hanno tutti esperienza pluriventennale”.

Il M° Giovan Battista D’Asta è un direttore d’orchestra palermitano molto attivo all’estero dagli inizi del 2000. Ha collaborato con grandi solisti come il grande basso russo Askar Abdrazakov, la violinista Diana Mustea, il soprano Masha Tonina riscuotendo consenso di pubblico e di critica. Al suo attivo vanta inoltre numerose esecuzioni in prima assoluta di noti compositori di diversa nazionalità. Il suo repertorio spazia dal sinfonico all’operistico.

L’evento nasce da un’idea di Giosuè D’Asta, Direttore Artistico dell’Accademia Musicale “Ars Antiqua”, in collaborazione con l’Associazione Siciliana Amici della Musica di Palermo. I biglietti, a partire da € 22,00 possono essere acquistati sulla piattaforma “Ticketone”, oltre che in alcuni esercizi commerciali del capoluogo siciliano nonché al botteghino del teatro la sera stessa del concerto a partire dalle ore 19:30.