Prosegue l'aumento del numero dei contagi da Covid nel Regno Unito a causa della variante Delta. Il dato pubblicato giovedì indica che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 11.007 nuovi casi, picco giornaliero da metà febbraio, su 1.101.741 test effettuati.

L'eventuale aumento dei morti in base al numero di nuovi casi potrà essere valutato solo entro 28 giorni (secondo il metodo di valutazione scelto in Gran Bretagna), mentre sono stati 19 nelle ultime 24 ore e 78 nell'ultima settimana, 23 in più (+41,8%) rispetto alla precedente.

Nell'ultima settimana sono aumentati anche i ricoveri, 1324 (+43%), rispetto a 7 giorni fa, mentre ieri sono stati 222 i nuovi pazienti.

Le vaccinazioni finora effettuate sfiorano quota 73 milioni, con oltre 42,2 milioni di prime dosi (l'80,1% della popolazione adulta nazionale) e quasi 30,7 milioni di richiami. Da oggi, in Inghilterra, potranno prenotarsi per la prima dose di vaccino tutte le persone a partire dai 18 anni di età.