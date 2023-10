Il nuovo singolo del duo di produttori bresciani.

Noi litighiamo e Madre Natura balla al centro:

Il nuovo brano del duo formato da Giancarlo e Matteo punta dritto al rapporto malato che l’uomo ha nei confronti del mondo e della sua natura. “Madre Terra” infatti sottolinea l’assoluta indiscriminazione che questo pianeta fa sui suoi abitanti che sono gli unici che invece discriminano per razza, sesso, comportamenti sociali e bandiere territoriali.



«Madre Natura è di tutti, unisce i popoli e ideologie, l’uomo non vince mai nonostante si creda onnipotente o manipolatore». Giantheo.

Il brano sarà accompagnato dall’uscita del videoclip per la regia di Mauro Cartapani.

Nel 2003 Giancarlo Prandelli incontra Matteo Sainaghi, in arte Theo e da subito si crea un magico feeling che li porta a formare i Giantheo.

Praticamente esordienti partecipano alla trasmissione «le Iene» su Italia1 ed entrano con il brano Tortuga nella compilations Cantatù vol.6 e Superestate latina. Vincono il Festivalshow e partecipano in tutta Italia a trasmissioni televisive e festival.

Sono protagonisti del tour di Rtl 102.5 e ospiti del tour di Sanremo giovani.

Terminato questo periodo entrambi si dedicano a una serie di progetti paralleli. In particolare Giancarlo Prandelli, cantante, compositore, autore, artista, polistrumentista, arrangiatore, audio engineer, programmatore e produttore discografico italiano, realizza innumerevoli produzioni e collaborazioni per artisti, tra i quali Laura Pausini, Mina, Omar Pedrini, Fausto Leali, Laura Abela, Michela Coppa, Nina Morić, Blanco, e tanti altri.

È figlio di Sergio Prandelli (già figlio del musicista Andrea Prandelli) e rappresenta tre generazioni di musicisti e produttori.

Theo compone brani rap sin dalla fine degli anni ‘80, ma coltiva contemporaneamente la sua passione sportiva diventando personal trainer e laureandosi in Fisioterapia e scienze motorie. Diventa presidente e fondatore della GDM, acronimo di Ginnastica Dinamica Militare Italiana ed è autore del libro «Intelligenza Motoria».

Negli anni ‘90 crea, insieme a Michel Altieri il Gruppo Trendist Attitude, che li porta a lavorare come performer nei migliori club Italiani ed esteri del periodo.

Dopo questa pausa i due decidono di riformare i Giantheo pubblicando un primo singolo dal titolo Conchiglie a cui segue Catene. Questo secondo brano in particolare nasce da un idea di Theo ed è ispirato al progetto della GDM Italiana.

A maggio 2022 esce il primo singolo del nuovo progetto “Uni Verso” che raggiunge le vette delle classifiche italiane indipendenti, seguito a settembre dall'intensa ballad “Mar Profondo”, anch'essa al top delle rotazioni radiofoniche. Il 2023 è l’anno di “Quattro stagioni” (gennaio) e “Figli delle stelle” (maggio) che raggiunge il primo posto nella classifica indipendenti, rimanendo in top 10 per tutta l'estate, e nella top 50 generale. Nel summer tour i Giantheo sono stati protagonisti in diverse date.



Contatti e social

Sito Web www.giantheo.com

Facebook www.facebook.com/Giantheofficial

Instagram www.instagram.com/giantheo_official/