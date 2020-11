Con 137 voti favorevoli, 86 contrari e 4 astensioni, mercoledì 11 novembre, il Senato ha approvato, con modifiche, il ddl n. 1970 di conversione in legge del decreto-legge n. 125 del 7 ottobre, "recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020".

Nel testo si ampliano le circostanze che prevedono l’obbligo di indossare le mascherine, "non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private".



Le Regioni potranno introdurre misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale, ma dovranno confrontarsi con il ministero della Salute.

Nel testo si interviene anche nel sistema di allerta Covid-19 per rafforzare l'uso degli strumenti tecnologici comuni dell'Unione europea a contrasto dell'epidemia.

Il testo passa adesso alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva.