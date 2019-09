CHIARA TAIGI al Premio Vigna D'Argento 2019. La Regina dell'Opera nella Sala della Regina a Montecitorio

CHIARA TAIGI - VIGNA D'ARGENTO 2019

Sala della Regina - MONTECITORIO - ROMA

26 Settembre 2019 ore 17

Chiara Taigi ha partecipato al Premio Vigna d'Argento 2019 Edizione Romana svoltosi alla Camera dei Deputati nella Sala della Regina ed ha consegnato il premio al M° Luigi Lanzillotta per meriti artistici.

Presidente del Comitato d'Onore l'Avv. Giorgio Assumma ed hanno presentato il giornalista Attilio Romita ed il Patron del Premio Pino Lagalle.

La cerimonia di premiazione è iniziata in modo solenne con un Premio alla memoria di Armando Trovaioli con la moglie Maria Paola Sapienza consegnato da Enzo Garinei.

Il primo premiato è stato il nostro Pippo Baudo per la grande cultura, per i 60 anni di televisione, per le innovazioni e le doti di talent scout, il premio è stato consegnato dall'Avv. Giorgio Assumma.

Pippo Baudo ha parlato dell'orgoglio della “italianità” e della televisione di oggi, dal voler sostenere la cultura e la tradizione dei compositori italiani, Pippo Baudo ha concluso il discorso di ringraziamento con la frase “Viva la musica, viva la Rai se è colta!”.

L'Avv. Assumma, il quale ha addotto ulteriori motivazioni per Pippo Baudo, il “pippobaudismo” ovvero un movimento di persone che pensano che la vita sia una sana allegria e che sia uno degli uomini più colti della nostra epoca.

Il premio successivo è stato assegnato al grande Lino Banfi per la sua “pugliesità” che ha promosso la conoscenza della Puglia nel mondo intero il premio è stato consegnato dal Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Per la musica è stato premiato il M° Luigi Lanzillotta, violoncellista e creatore dell'orchestra “Roma Sinfonietta”, orchestra legata al M° Ennio Morricone. Il premio è stato consegnato da Chiara Taigi che ha dichiarato “Che questo aggettivo diminutivo di 'Sinfonietta' non ha nulla di diminutivo, come diceva San Francesco 'nell'Umiltà c'è la Grandezza' ”.

E' stato letto ed applaudito il comunicato del noto giornalista Vincenzo Mollica, assente per motivi personali.

Per la musica inoltre è stato premiato il violinista Marco Misciagna dal Presidente dell'Associazione Pugliesi nel Mondo, Pasquale Mastracchio.

Per le Istituzioni è stato premiato il Colonnello dei Carabinieri Antonio Buccoliero, a livello personale ed in rappresentanza dell'Arma sul territorio salentino, il premio è stato consegnato dal On. Emilio Carelli.

Tra gli invitati speciali ed alcuni dei premiati delle edizioni precedenti erano presenti lo stilista Pino Cordella premio Oscar per la moda e premiato Vigna d'Argento, On. Rosalba De Giorgi, il Prefetto Fulvio Rocco De Marinis, l'Oncologa Dott.ssa Silvana Leo, la ricercatrice Dott.ssa Alessandra Fierabracci, l’Avv. Laura Frattari dell'Associazione Maria Cristina di Savoia, la compagna del grande Gino Bramieri Angela Baldassini, il sensitivo Craig Warwick, il M° Giuseppe Gregucci della Banda di Squinzano, violoncellista Luca Pincini, violinisti Anna Chulkina e Mario Gentili e la flautista Alessandra D’Andrea, ecc.

Al termine è stato consegnato a tutti gli invitati il libro “Ernesto e Gennaro Abbate” di Giuseppe Grecucci, Angelo Cappello e Pino Lagalle, Raggio Verde Editore, un libro che descrive i contributi cultura bandistica descrivendo la storia della Banda di Squinzano.

Un plauso agli organizzatori del Premio Vigna d'Argento il patron Pino Lagalle con l'Agenzia Ribalta e a Pasquale Mastracchio come Associazione Pugliesi nel Mondo e per la gestione e promozione dell'evento a Federica Pansadoro.





