Tra i parenti di Donald Trump vi è anche la nipote Mary, figlia del defunto fratello Fred Jr, che di lavoro fa la psicologa, particolare non di poco conto visto che i suoi giudizi professionali accompagneranno i fatti, che già fin d'ora si preannunciano più che interessanti, che verranno rivelati nel suo libro di prossima pubblicazione che avrà come argomento principale proprio lo zio!

Edito da Simon & Schuster, "Too Much and Never Enough" (Troppo e Mai abbastanza), questo il titolo, sarà disponibile a tutti a partire dal prossimo 28 luglio.

Quindi, dopo il libro di Bolton, un'altra spada di Damocle pende sulla testa di Donald Trump e questa potrebbe essere per lui e la sua rielezione, molto più pericolosa della precedente, perché non riguarda tanto questioni internazionali e di sicurezza nazionale, ma argomenti molto più "terreni" e pertanto vicini a quelli della gente comune... e per questo più interessanti.

Di cosa parlerà il libro?

Non si può dirlo con certezza fin d'ora, ma si prevede che parlerà degli artifici fiscali messi in atto da Donald Trump negli anni '90 e renderà note storie "salaci" sul presidente degli Stati Uniti.

Saranno anche riportati i contenuti di conversazioni tra Mary Trump e la sorella di Donald, il giudice federale in pensione Maryanne Trump Barry, con giudizi non proprio lodevoli sul presidente.

I rapporti, d'altronde, non sono dei migliori dato che, per Mary Trump, Fred Sr e Donald hanno contribuito alla morte di suo padre, avvenuta nel 1981 per un attacco di cuore dopo una lunga lotta contro l'alcolismo, per averlo trascurato nelle fasi critiche della sua dipendenza.



Un riassunto del suo contenuto è apparso in questi giorni anche su Amazon dove "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man" è presente anche su Amazon dove il libro è in pre-ordine.

In questo ritratto rivelatore e autorevole di Donald J. Trump e della deleteria famiglia che lo ha formato, Mary L. Trump, psicologa e unica nipote di Donald, fa luce sulla storia oscura dei suoi parenti per spiegare come suo zio sia diventato l'uomo che ora minaccia la salute, la sicurezza economica e il tessuto sociale di tutto il mondo.Mary Trump ha trascorso gran parte della sua infanzia nella grande e imponente casa dei nonni nel cuore del Queens, a New York, dove sono cresciuti Donald e i suoi quattro fratelli. Descrive un incubo di traumi, relazioni distruttive e una tragica combinazione di abbandono e abusi. Spiega come eventi specifici e modelli familiari abbiano contribuito a creare l'uomo disturbato che attualmente occupa l'Ufficio Ovale, includendo lo strano e traumatico rapporto tra Fred Trump e i suoi due figli più grandi, Fred Jr. e Donald.Testimone di prima mano di innumerevoli pranzi e relazioni durante le vacanze, Mary porta uno spirito incisivo e un umorismo inaspettato su eventi familiari a volte cupi, spesso incomprensibili. Racconta in modo ineguagliabile tutto, compreso il modo spaventoso in cui Donald, figlio prediletto di Fred Trump, abbia abbandonato e deriso il padre quando questi iniziò ad avere problemi a causa dell'Alzheimer.Numerosi esperti, psicologi e giornalisti hanno cercato di analizzare i difetti di Donald Trump. Mary Trump ha l'educazione, l'intuizione e l'intima familiarità necessarie per rivelare ciò che guida Donald e il resto del suo clan. Solo lei può raccontare questa saga affascinante e snervante, non solo per la prospettiva di addetta ai lavori, ma anche perché è l'unica Trump disposta a dire la verità su una delle famiglie più potenti e anormali al mondo.



Anche in questo caso, come il libro di Bolton, i legali di Trump sarebbero già al lavoro per impedire la pubblicazione del libro, stavolta richiamandosi ad un NDA (non disclosure agreement) che Mary Trump avrebbe firmato impegnandosi a non divulgare notizie su alcune questioni familiari.