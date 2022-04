All'Olimpico, di Roma, il Torino sfiora l'impresa contro la Lazio e alla fine riesce comunque ad ottenere un buon pareggio, 1-1 il risultato finale.

La formazione di Juric coglie un palo nel primo tempo, con Bremer, e va in vantaggio nella ripresa, al 56', con un colpo di testa di Pellegri su azione di calcio d'angolo.

Il Torino gioca bene e nasconde la palla alla Lazio, ma senza affondare. La Lazio annaspa, ma alla fine riesce ad agguantare almeno un punto.

Al 92' Milinkovic-Savic serve un assist perfetto sulla sinistra per l'accorrente Immobile di testa mette a segno il suo 25esimo gol in campionato.

In classifica la Lazio agguanta la Fiorentina, che oggi ha vinto contro il Venezia, a 56 punti, ma i viola hanno una partita in meno. Il Torino va a 40 punti, prima squadra nella parte destra della classifica.

Queste le parole con cui Sarri ha commentato la prestazione della Lazio:

"Abbiamo sofferto l’aggressività e la fisicità del Torino perché abbiamo fatto poco movimento e la palla ha circolato troppo lentamente. Abbiamo attaccato troppo poco la profondità, lasciando troppo palleggio a loro. Nel finale abbiamo alzato l’intensità e simo riusciti a riprendere la partita. Rimane il rammarico, se avessimo pareggiato avremmo potuto vincere, nonostante non sarebbe stato meritato.La reazione è stata di buon livello, a livello caratteriale abbiamo fatto un passo avanti rispetto alle altre volte in cui siamo andati sotto. Le situazioni da calcio d’angolo? Non abbiamo una squadra di grande fisicità, ma non siamo stati aggressivi verso la palla anche perché nella zona in area piccola abbiamo due centrali di buon livello sulle palle alte.La terza vittoria consecutiva era un nostro obiettivo. C’è rammarico, ma queste sono partite in cui l’aggressività degli avversari va trasformata in spazi attraverso una circolazione veloce del pallone. Oggi non lo abbiamo fatto.Prontera credo abbia avuto un atteggiamento positivo, l’unica cosa che forse si può discutere è fose una mancata ammonizione per tre falli dopo i primi nove minuti.Patric ha una situazione da valutare, per quanto riguarda Pedro non lo so. Il problema sembra sia legato a delle cicatrici seguite dallo stop di Salerno. Vedremo se durante la settimana potrà tornare in gruppo.Luiz Felipe era pronto appena è ripreso il gioco, dovevamo mettere il pallone fuori appena ne avevamo la possibilità anche perché io ci ho perso una Champions League.I pregi si esaltano da soli, sui difetti ci stiamo lavorando e qualcosa stiamo ottenendo. Nel girone di ritorno abbiamo subito la metà dei gol dell’andata. Stiamo lavorando anche sotto il profilo caratteriale, abbiamo compiuto un passo avanti".



Crediti immagine: twitter.com/TorinoFC_1906/status/1515452666398351368