Con l'arrivo dell'autunno, il pittoresco borgo di Montedinove (AP), situato nel cuore dei leggendari Monti Sibillini, si prepara a indossare il suo abito migliore per accogliere una delle manifestazioni più attese dell'anno. Sabato 2 e domenica 3 novembre, questo incantevole centro dell'entroterra ascolano ospiterà la 14a edizione di "Sibillini in Rosa", un evento imperdibile per gli amanti della natura, dei borghi storici e delle tradizioni gastronomiche locali.

La manifestazione prenderà il via sabato alle ore 10:00 presso il "Museo della mela rosa", con un incontro dedicato alle qualità uniche di questo frutto, riconosciuto come presidio Slow Food. La mela rosa, la cui storia affonda le radici nella notte dei tempi, sarà al centro di approfondimenti scientifici che ne esalteranno le proprietà benefiche e la versatilità in cucina, sia per piatti dolci che salati. Grazie alla sua alta concentrazione di polifenoli e antiossidanti, la mela rosa si rivela anche un prezioso alleato in ambito farmaceutico e cosmetico.

Il momento clou della festa sarà domenica pomeriggio, a partire dalle 16:00, con l'esibizione degli sbandieratori della Quintana di Ascoli Piceno. Alle 17:00, i fratelli Orso, lo chef Daniel e il pasticcere Mattia, presenteranno uno show cooking intitolato "La mela rosa fa spettacolo in cucina", in collaborazione con l'Accademia di Tipicità.

Durante tutto il weekend, i visitatori potranno degustare piatti locali e di stagione negli stand gastronomici allestiti nel centro storico. La rassegna "Sibillini in arte" animerà le piazzette del borgo con le performance degli artisti di strada, creando un'atmosfera magica sotto lo sguardo vigile del monte Sibilla.

Il mercatino offrirà l'opportunità di acquistare specialità montane, spesso introvabili altrove, e la tradizionale "pesca della mela rosa" metterà in palio fantastici premi per i partecipanti.