L’equipaggio della nuova nave SEA-EYE 4 ha salvato più di 400 persone da barche non adatte all’alto mare in sei missioni di salvataggio domenica 16 e lunedì 17 maggio 2021. Tutte le persone sono state portate a bordo della SEA-EYE 4 e sono state esaminate dal team medico sanitario. Tra i salvati ci sono molti bambini, un neonato di 8 mesi e diverse donne incinte.

“Gli stati dell’UE hanno intensificato la crisi umanitaria in corso nel Mediterraneo centrale. Fuggire diventa sempre più pericoloso perché la gente non osa più nemmeno chiamare aiuto, perché i centri di coordinamento dei soccorsi europei mandano solo la cosiddetta guardia costiera libica”, dice Gorden Isler, presidente di Sea-Eye e. V.“La SEA-EYE 4 ha salvato delle vite per la prima volta – che bella notizia! Siamo molto felici e orgogliosi che la nostra seconda nave sia riuscita a portare in salvo più di 400 persone. Il dovere di soccorrere in mare è stabilito da una legge internazionale – anche se questo dovere è attualmente svolto solo dal soccorso marittimo civile e non dagli stati membri dell’UE”, dice Thies Gundlach, presidente di United4Rescue.

Per la prima volta German Doctors supporta operativamente una missione di salvataggio di Sea-Eye. Il medico della missione, Stefan Mees, ha visitato a bordo le persone salvate: “25 persone hanno necessitato cure più a lungo nell’ospedale di bordo. Tra loro tre donne incinte – una all’ottavo mese. Anche 3 bambini piccoli erano in cattive condizioni, ma nel frattempo siamo riusciti a stabilizzarli. A un uomo è stata diagnosticata una polmonite. Per essere sicuri, gli abbiamo fatto un test anti-Covid, che fortunatamente è risultato negativo. I problemi principali sono: ipotermia, disidratazione, malnutrizione, mal di mare e svenimenti”.

400 Menschenleben sind gerettet 💪 Doch jetzt beginnt der leider noch schwierigere Teil unserer gemeinsamen Mission mit @seaeyeorg und @United4Rescue: Die Suche nach einem sicheren Hafen für die Schutzsuchenden!#LeaveNoOneToDie @_Seebruecke_ #Seenotrettung pic.twitter.com/N2VWgpAm78 — German Doctors e.V. (@germandoctors) May 18, 2021

Nelle ultime 48 ore, la cosiddetta guardia costiera libica ha riportato centinaia di persone indietro in un paese dove c’e una guerra civile. In questo momento sono minacciati di internamento e di gravi violazioni dei diritti umani. Come hanno mostrato i media, Frontex sta collaborando con la cosiddetta guardia costiera libica. Anche l’equipaggio della SEA-EYE 4 ha potuto osservare questo. Per esempio, venerdì, l’equipaggio ha ricevuto una chiamata di soccorso da circa 50 persone su una piccola barca di legno inoltrata da Alarm Phone. Quando l’equipaggio ha trovato la barca, non c’era traccia delle persone. Durante l’operazione, la SEA-EYE 4 ha avvistato un aereo di Frontex.

“Poiché Frontex comunica direttamente o indirettamente alla cosiddetta guardia costiera libica le coordinate delle barche che trasportano persone in cerca di protezione, dobbiamo supporre che queste persone siano state vittime di un altro respingimento illegale su istruzione degli stati dell’UE e che le persone sono state riportate nei campi di detenzione della Libia”, ha detto Isler.

Durante il terzo salvataggio di ieri, l’equipaggio si è accorto di un’imbarcazione perché un aereo di Frontex stava girando non lontano da SEA-EYE 4, ma senza informare direttamente Sea-Eye dell’emergenza marittima. Sulla barca c’erano altre 50 persone.

“Gli stati dell’UE stanno usando la guardia costiera libica per trascinare le persone in una guerra civile che dura da più di un decennio. Tutti sanno cosa sta succedendo. Gli stati dell’UE preferirebbero vedere queste persone morte o in Libia piuttosto che assumersi la responsabilità per loro”, ha detto Isler.

Così la ong Mediterranea ha riassunto e tradotto quest'oggi il comunicato della ong tedesca Sea Eye in cui vengono ricostruite circostanze e contesto delle operazioni di salvataggio realizzate nei giorni scorsi e le responsabilità comprovate di Autorità europee nell’omissione o nella collaborazione con milizie libiche in azioni illegali di cattura e deportazione.



Nota di colore... naturalmente nero.

Il sorridente umiliatore e asfaltatore seriale, l'influencer social e a scappa tempo senatore e segretario della Lega di lui stesso premier, Matteo Salvini, ha commentato così l'attività della Sea-Eye:

"Fatemi capire. Una nave TEDESCA raccoglie 400 clandestini in acque libiche e maltesi, MALTA rifiuta di assegnare un porto e questi si dirigono verso l’Italia. Difendere i confini non è un reato, è un dovere!"

Il "simpatico" personaggio, che non ha spiegato però - come oramai fa danni - in che cosa dovrebbe consistere l'attività di difesa, continuando oltretutto ad utilizzare termini denigratori e privi di senso come "clandestini" nei confronti delle persone soccorse, sembra non esser stato informato che ad armare la Sea-Eye 4 è un'ampia coalizione della società civile tedesca che comprende associazioni, gruppi e Chiese di diverso orientamento, in gran parte rappresentati di quella cristianità di cui il senatore a tempo perso dice di essere paladino e difensore, tanto da inondare di saliva il primo rosario che gli capiti a tiro.

Ma allora non sono solo i "comunisti" a salvare le persone! E adesso come lo spiegherà Salvini ai suoi seguaci? Non facendoglielo sapere, visto che alla disinformazione sono stati abituati dalla "bestiale" macchina della sua propaganda.

Come non gli fa sapere che senza soccorsi quelli che lui chiama "clandestini", rischiano seriamente di morire.