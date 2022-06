E' stato reso pubblico qualche giorno fa il calendario degli appuntamenti estivi a Porto Cesareo. La nostra redazione si è presa qualche giorno di tempo per riportare gran parte degli eventi in locandina, per renderli di facile lettura sul nostro sito. Segnaliamo a luglio la "Sagra del Pesce" e la XII Edizione del Calcio Saponato; ad agosto la tre giorni in onore di Santa Cesarea; a settembre la II Edizione del Porto Cesareo Film Festival.