ROMA - Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi ha incontrato, insieme al Sottosegretario Nicola Molteni, il presidente dell’Anci, Antonio Decaro ed i Sindaci ed i Prefetti delle città metropolitane per affrontare il tema della prima accoglienza, con particolare riguardo ai minori stranieri non accompagnati.

Nel corso della riunione – così nella nota del Viminale - il ministro Piantedosi ha ringraziato i Prefetti ed i Sindaci per quanto stanno facendo ed ha poi sottolineato come il Viminale sia stato sempre disponibile ad un confronto costruttivo con le amministrazioni locali, ben consapevole delle difficoltà che si originano da flussi migratori così intensi e non programmabili.

Il ministro ha evidenziato l’importanza di affrontare insieme l’attuale situazione, condividendo una metodologia comune per assicurare condizioni dignitose ai migranti e limitare l’impatto sulle comunità locali.

Il ministro ha assunto l’impegno a valutare in tempi brevi le proposte presentate dall’Anci anche ai fini della predisposizione di eventuali interventi normativi.