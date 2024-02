La pubblicazione dei dati riguardo l'inflazione giapponese di gennaio non ha scosso granché i mercati.

L'andamento dei prezzi al consumo si è confermato in rallentamento, offrendo così una sponda alla Bank of Japan per mantenere ancora per un po' di tempo la sua politica accomodante, anche per via della recessione tecnica in cui il paese è piombato nel quarto trimestre del 2023.

Il cambio tra dollaro e Yen rimane oltre la soglia di 150.