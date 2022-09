Preservare i più rari Saxofoni e condividere la storia del jazz. È questa la “mission” del Museo del Saxofono di Fiumicino. Si tratta di un museo unico e raro nato dal sogno di un grande appassionato e collezionista: Attilio Berni, oggi Direttore del Museo, che ha messo insieme negli anni la più grande collezione al mondo di saxofoni.

Dal 2 all’11 settembre 2022 si terrà la Fiumicino Jazz Festival - II edizione, proprio al Museo del Saxofono, che fa di Fiumicino un importante centro per la diffusione della cultura e della storia della musica. Con il fondamentale supporto dell’amministrazione della città di Fiumicino che, riconoscendone l’alto valore culturale, ha inteso concedere un immobile di sua proprietà da destinare per l’allestimento del museo.

Il Museo offre importanti risorse per musicisti, appassionati e ricercatori nel campo musicale, dal jazz alla musica classica, per tutte le lingue e nazionalità. Il Museo esplora a fondo l’icona multiforme del Novecento, il Sax, in questo particolarissimo luogo che ha deciso di accogliere tutte le sue trasformazioni.

Il Museo possiede rarità appartenute a grandi musicisti quali Benny Goodman e Gil Ventura nonché gli strumenti della Selmer, la più grande e blasonata casa di costruzione di sax.