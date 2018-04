Il look più cool per la primavera? Tutto trasparente! Da Dior a Chanel ecco cosa propone la Moda...

Il bello di ogni stagione è la scoperta dei nuovi Must Have irrinunciabili che i trend di moda ci portano...

Le tendenze moda Primavera/Estate 2018 parlano chiaro! La tendenza è una sola! TRASPARENZA !

E se una volta eravamo tutte convinte che il Must Have per eccellenza fosse il nero, colore irrinunciabile da avere nel nostro aramadio... un vestito, un paio di scarpe .. una borsa... insomma il nero è sempre stato il pass partout irrinunciabile... bene! Dimentica il nero, perché il non colore per eccellenza è stato sostituito da un altro non colore che davvero si abbina a tutto ossia: il tessuto trasparente!

Sotto forma di vinile, retina, voile... l'importante è che lasci intravvedere le forme, la pelle...

Sexy e chic al contempo...

Chanel ha disegnato per la primavera estate 2018 un'intera collezione basata sulle trasparenze: impermeabili e perfino cuissardes e ankle boots totalmente trasparenti.

Perfino le borse più cool sono quelle che lasciano intravvedere il contenuto perchè in tssuto totalmente trasparente, bianco o colorato.

Dior invece per la collezione primavera 2018 ha lanciato scarpe e stivali in rete e voile, dalle slingback shoes della linea j'adior in voile a pois e con strass o in rete, sino agli stivaletti in pelle e rete perfetti se calzati sulla pelle nuda ma anche sulle calze a righe.

Insomma la moda punta all'essenza della femminilità per ogni tipo di outfit, da quello più cool e sensuale della sera, a quello più urban ... purché i dettagli del nostro look siano traspaenti!

Quindi puoi scegliere un paio di scarpe, un impermeabile, una borsa (trasparenti) e abbinare tutto ad un paio di jeans per un look urban-chic da giorno, oppure scegliere un abito in seta o la gonna in tulle, sdrammatizzare il tuo outfit con un giacca in denim e sarai cool da mattina a sera ... L'importante è che non ti dimentichi il tuo dettaglio trasparente!