"Da sbirro a investigatore" è il libro che narra la storia della polizia

14/01/2018 04:27 - Razer HyperFlux è una nuova tecnologia che grazie a un campo magnetico permette di trasferire energia per alimentare un mouse senza batteria e senza cavi! Ecco come funziona e quali sono i prodotti… (Tech Station)

La tecnologia il web e lo shopping, nuove opportunità di lavoro on line

04/12/2017 23:56 - Non potevamo mancare di darvi questa notizia, che coniuga nuove tecnologie, il web e nuove professioni on line. Fino a qualche tempo fa sarebbe stato impensabile poter guadagnare in rete in modo… (Webmaster])