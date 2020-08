Al via le iscrizioni per il corso gratuito di "Operatore della Ristorazione - preparazione degli alimenti e allestimento piatti" presso Il Tratto d'Unione (ente accreditato presso la Regione Puglia per l’erogazione di formazione continua, Alta Formazione e Svantaggio con sede operativa in Via G. Amendola 79 a Bari) in collaborazione con l’I.P.S.S.A.R. “Armando Perotti” – Bari.

Il corso è rivolto agli under 18, che non lavorano e non studiano e hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media).

Il corso avrà durata complessiva di 3.200 ore da effettuarsi in 3 anni, di cui 600 ore di stage.

La frequenza al corso ed il superamento degli esami annuali e finali daranno diritto all’ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE, rilasciato dalla Regione Puglia di “ OPERATORE DELLA RISTORAZIONE – PREPARAZIONE DEGLI ALIMENTI E ALLESTIMENTO PIATTI”, valido su tutto il territorio nazionale ed europeo, spendibile nel mercato del lavoro o in ambito scolastico.

Inoltre durante le attività formative sarà effettuato il corso per il rilascio della Certificazione HACCP, la disciplina che si occupa dell’igiene e della sicurezza del settore alimentare.

La frequenza è obbligatoria e gratuita. Ad ogni allievo verrà riconosciuta un’indennità pari ad € 1,00 per ogni ora di effettiva presenza. I corsisti fuori sede usufruiranno del rimborso spese viaggio.

Ulteriori informazioni:

Il modulo d’iscrizione è reperibile presso le segreterie dell’Associazione IL TRATTO D’UNIONE o presso il sito www.iltrattodiunione.it.

La domanda su apposito modulo e completa degli allegati previsti dovrà essere consegnata alla segreteria dell’Associazione IL TRATTO D’UNIONE con sede operativa in Bari, alla via G. Amendola, 79 dalle ore 9,00 – 13,00 previo appuntamento.

Contatti:

Associazione Il Tratto d’Unione – sede operativa in Via G. Amendola, 79 (BA).

tel 0809905046

cell e whatsapp 3516761218

email info@iltrattodiunione.it

Avviso finanziato nell’ambito del PO Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Avviso OF/2019 Offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale – Corso “OPERATORE DELLA RISTORAZIONE – PREPARAZIONE DEGLI ALIMENTI E ALLESTIMENTO PIATTI”