“Frutti del sistema”, nei digital store dal 26 Novembre, è la nuova canzone del cantautore romano Niccolò Battisti, dal contenuto fortemente ironico che racconta in modo appositamente provocatorio una certa tendenza socio-psicologica di omologazione e spersonalizzazione dei giovani, dovuta a diverse cause tra cui la crescente necessità di rivestire dei canoni comportamentali imposti dal sistema e dai media.

Niccolò Battisti nasce a Roma il 26 novembre 1993. Si diploma con lode in Scenografia presso l’Accademia di belle Arti di Roma dove consegue attualmente un biennio di specialistica. Il suo percorso musicale comincia all’età di 9 anni, quando inizia a studiare chitarra classica e proseguirà frequentando la scuola media inferiore Winckelmann di Roma per approfondire la conoscenza dello strumento al fianco del Prof. Stefano Mingo. Dopo alcune esibizioni, nel 2013 partecipa alle selezioni di Area Sanremo presentando L’azzurro, suo secondo singolo. Nello stesso anno frequenta un corso di approfondimento di scrittura, presenza scenica ed arrangiamento presso il CET di Mogol. Nel 2015 pubblica il suo primo album dal titolo Acqua che brucia edito dall’etichetta discografica Hydra Music e seguirà nel 2016 la pubblicazione del nuovo singolo Polvere. Nel 2017 realizza un nuovo album con l’etichetta discografica Cantieri Sonori. Al termine dello stesso anno partecipa alle selezioni di Sanremo Giovani presentando il brano “Bacco, perbacco e Venere” che pubblicherà in seguito. Nel 2018 partecipa nuovamente alle selezioni di Sanremo Giovani con il brano “Frutti del sistema”. Nel 2019 inizia una collaborazione con il Produttore Gianni Testa con il quale realizza quattro brani inediti.





