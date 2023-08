"Si comunica che il giocatore Gaetano Castrovilli, sottoposto nella giornata di ieri a visite mediche propedeutiche alla finalizzazione del contratto d’acquisto da parte del Bournemouth, farà rientro in Italia nella giornata odierna, poiché i risultati degli esami medici effettuati non sono stati ritenuti idonei.Il calciatore rientrerà pertanto in Italia per tornare a disposizione della Fiorentina a partire dalla giornata di lunedì e svolgere la regolare attività agonistica avendo superato in Italia tutte le visite mediche necessarie per lo svolgimento dell’attività agonistica".

Questo il comunicato odierno della Fiorentina che praticamente chiude la questione trasferimento di Castrovilli che pertanto tornerà nuovamente ad allenarsi al Viola Park.

Il trasferimento era avvenuto dopo che tra Fiorentina e Castrovilli non era stato trovato un accordo (non solo finanziario, poiché il giocatore voleva anche garanzie sull'impiego in campo) per il rinnovo del contratto.

Un giornalista di Dazn, Orazio Accomando, ha riferito sabato che il Bournemouth non era convinto dalle condizioni del ginocchio di Castrovilli, quello a cui era stato operato poco più di un anno fa. Il 26enne centrocampista viola aveva subito un grave infortunio al legamento crociato anteriore, al legamento collaterale mediale e al menisco laterale del ginocchio sinistro nell'incontro di Serie A contro il Venezia nell'aprile 2022.