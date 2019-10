Dal 2016 Lisbona rimane la sede principale dell’evento più atteso dell’anno, il Web Summit 2019.

Sempre più tecnologia in Portogallo

Per la quarta volta consecutiva il Portogallo si prepara ad accogliere la nuova edizione del Web Summit 2019, l’evento dedicato al settore delle nuove tecnologie dell’Informazione e di Internet con più di 70 mila partecipanti e oltre 1000 relatori da tutto il mondo.

Il Web Summit si svolgerà a Lisbona perché il Portogallo si sta imponendo sempre di più sulla scena europea come uno dei panorami ideali per le professioni in campo digitale. Nello specifico, ha favorito la crescita di occupazioni specialistiche nel settore delle nuove tecnologie e dell’Information Technology.

Non a caso, nel 2016 Lisbona ha ospitato l'evento e rimarrà la sede principale fino al 2028.

Istituita nel 2010 a Dublino nell’Isola di Smeraldo, la manifestazione ha riscontrato un successo tale da diventare il più grande evento Tech al mondo. Quest’anno propone 25 conferenze da seguire in parallelo a workshop ed esibizioni con ospiti, fra i quali Mike Schroepfer CTO di Facebook e collega di Mark Zuckerberg a Elon Musk (SpaceX Tesla), Bono degli U2 e tanti altri artisti di fama internazionale.

Non mancano all’appello politici, imprenditori e influencer. Per esempio, negli anni fra i relatori ricordiamo l’ex Presidente della Repubblica francese François Hollande, Margrethe Vestager della Commissione Europea, l’ex Vicepresidente degli Stati Uniti d’America, Al Gore, Tim Berners-lee e Tony Blair.

Il Web Summit rappresenta per le aziende l’occasione di presentare al mondo novità e fonti di riflessione sul futuro della digitalizzazione.

Edizione 2019

Tra le principali attrazioni della 9° edizione gli esperti possono approfondire il mondo FinTech e fenomeni come le Cryptomonete, Ethereum e Bitcoin. Fra le eccellenze del campo FinTech ricordiamo Deutsche Bank, Mastercard, Canvas Ventures ed eToro.

Lisbona diventa il centro del mondo Internet e Tech dal 4 al 7 novembre 2019. Il Web Summit 2019 è, quindi, l'occasione per individuare i trend futuri, fare networking e presentare il proprio modello di business.

Questo il trailer ufficiale dell’evento!