L'ufficialità arriverà nel corso della serata, ma è quasi certo al 99% che a guidare il prossimo allenamento del Genoa, in vista del debutto casalingo di domenica prossima contro il Sassuolo, sarà Davide Nicola.

L'allenatore torinese subentra a Thiago Motta e sarà il terzo tecnico ad alternarsi sulla panchina genoana nonostante non sia ancora concluso il girone d'andata della Serie A.

Ma la classifica piange. Il Genoa è ultimo ad 11 punti, con 2 sole vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte. Dopo un buon avvio, anche Motta non è stato in grado di garantire risultati ad una squadra che sempre di più rischia la retrocessione in Serie B a fine stagione.

Per Nicola, l'approdo a Genoa si tratta di un ritorno al passato, dato che da giocatore ne ha difeso i colori dal 1995 al 2002, salvo una parentesi al Pescara nella stagione '98-'99.

Nella sua carriera da allenatore, iniziata nel 2010, Nicola si è seduto sulle panchine di Lumezzane, Livorno, Bari, Crotone e Udinese.