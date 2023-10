L’INCONTRO COORDINATO DALLA DS ALESSIA GUCCIONE, SI È REALIZZATO GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE CON L’UCIIM DELLA PRESIDENTE ENZA LOMBARDO. GRANDE PARTECIPAZIONE E COINVOLGIMENTO DEGLI ALUNNI DELLA PRIMARIA.

La storia di Carlo Acutis è una storia moderna. Una storia di un ragazzo scomparso alla età di appena 15 anni nel 2006 che rappresenta un esempio per tutti.

Marco Pappalardo nel suo libro racconta la storia di Carlo in un incontro immaginario tra Carlo e una ragazza che rappresenta proprio la nuova generazione. Carlo è stato un ragazzo come tanti. Amava la vita e aveva capito che per viverla in maniera completa era necessario guardarsi attorno. Il suo angolo di visione era fatto di 360 gradi. Come il mondo.

“Il valore di una persona è direttamente proporzionale al suo livello di carità e generosità”: questa una delle frasi scritte dagli alunni delle quinte classi della primaria dell’SG Bosco che hanno partecipato con tanto interesse all’incontro. “Le insegnanti hanno fatto un lavoro preparatorio molto attento -dice la Dirigente dell’istituto, prof. Alessia Guccione- e ci hanno subito meravigliati per questa bella e grande partecipazione”.

Marco Pappalardo ha dialogato con i ragazzi rispondendo a tutte le loro riflessioni e domande. “Le cose belle vanno raccontate”, ripete con il sorriso sulle labbra. E queto è il suo modo di intendere anche la sua vita scolastica. Occupiamoci della bellezza con positività e lasciamoci dietro tutto il negativo, il male e il buio.

L’incontro è stato proposto alla scuola dall’UCIIM Campobello di Licata – Ravanusa. La presidente in carica, l’ins. Enza Lombardo, ha portato i saluti del direttivo composto dalle due vicepresidenti, ins.te Ausilia Marchese Ragona, prof.ssa Piera Accascio e dai Consiglieri: prof.ssa Maria Favata, prof. Giuseppe Mistretta, prof.ssa Ritella Santamaria, prof.ssa Aurora D’Angelo, ins.te Giuseppina Ciotta, Avv. /ins.te Daniela Turco. Enza Lombardo ha inoltre elogiato le colleghe e ha fatto i complimenti a tutti gli alunni.

Applauditi gli interventi di don Enzo Sazio, direttore dell’Ufficio Insegnamento Religione Cattolica e Pastorale Scolastica di Agrigento e di don Filippo Barbera Vicario Foraneo.

Marco Pappalardo ha incantato tutti i presenti con le sue semplici ma efficaci riflessioni. Ha parlato dei modelli da proporre. I “nuovi super eroi” proprio come Carlo Acutis il cui esempio ci esorta al piacere di donare. “Donare agli altri è la cosa più bella che si possa fare. Non pensate solo al dono materiale ma pensate ad un semplice sorriso, ad una carezza, ad una parola” così come Carlo, nel suo quotidiano, faceva con naturalezza.

