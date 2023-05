Fin dall'antichità, il marmo è stato considerato un materiale nobile e prezioso per realizzare sculture e opere d'arte. La sua lucentezza, la grana fine e la versatilità lo rendono perfetto per scolpire delicati dettagli e ricreare la perfezione del corpo umano. Per queste sue caratteristiche, il marmo è stato ampiamente utilizzato dagli scultori nel corso dei secoli per creare meravigliose sculture a tema sacro, che ancora oggi possiamo ammirare in chiese, piazze e musei di tutto il mondo.

Uno dei massimi esempi di scultura sacra in marmo è il David di Michelangelo, imponente statua di 5,17 metri scolpita tra il 1501 e il 1504. Realizzata in marmo di Carrara, la scultura raffigura il celebre eroe biblico nell'attimo prima di affrontare il gigante Golia. Con la perfezione dei suoi dettagli anatomici, il David è diventato uno dei simboli dell'arte rinascimentale italiana.

Altro capolavoro è La Pietà di Michelangelo, anch'essa scolpita in marmo di Carrara tra il 1498 e il 1499. L'opera ritrae la Vergine Maria che sorregge il corpo di Gesù dopo la crocifissione, con una delicata espressività che suscita commozione e stupore. La perfezione delle forme e dei dettagli, unita alla drammaticità della scena, fanno della Pietà uno dei massimi esempi di scultura sacra.

Tra le opere più celebri troviamo anche il Mosè di Michelangelo, imponente statua in marmo che fa parte del monumento funebre di Papa Giulio II nella Basilica di San Pietro in Vincoli a Roma. Realizzata tra il 1513 e il 1515, raffigura Mosè con le tavole dei Dieci Comandamenti. La potenza del marmo sembra animare la figura, donando una sensazione di forza e vitalità.

Infine, la Fontana di Trevi di Nicola Salvi, completata nel 1762, dove un complesso gruppo scultoreo in marmo rappresenta l'allegoria dell'Acqua. Al centro della scena troneggia l'Océano su un carro a forma di conchiglia, attorniato da tritoni e cavalli marini. La maestosità del marmo bianco dona un senso di grandezza all'intera composizione.

Le sculture in marmo hanno il pregio di unire l'arte alla bellezza eterna del materiale. Scolpire il marmo richiede abilità tecnica e profonda sensibilità artistica. Per questo le grandi opere dei maestri del passato continuano ancora oggi a emozionare e lasciare senza fiato, come capolavori senza tempo di creatività, talento e bellezza. Opere immortali, proprio come la pietra che le compose.

