Una serata magica di sensazioni ed emozioni forti è in arrivo il 14 marzo al Teatro Gloria di Montichiari (BS) con lo spettacolo di Leandro Ghetti e la sua band. Questo evento promette di essere una celebrazione indimenticabile della musica di uno dei più grandi artisti italiani di tutti i tempi, Lucio Battisti.



Uno spettacolo imperdibile

Lo spettacolo di Ghetti e la sua band è riconosciuto come il più importante tributo a Lucio Battisti e Mogol in Italia. Leandro Ghetti, cantante e frontman del gruppo, si esibisce alternandosi tra chitarra acustica, pianoforte e organo, riuscendo a coinvolgere e a far cantare il pubblico. La sua straordinaria somiglianza con il leggendario artista di Poggio Bustone contribuisce a rendere l'esperienza ancora più autentica.



La nascita del tributo

Il tributo più fedele a Lucio Battisti è nato nel 2004 da un’idea di Leandro Ghetti. Da allora, si è impegnato a mantenere vivo il ricordo dell’artista, suonando le sue canzoni più celebri in locali, teatri e piazze, sia in Italia che all’estero. Alcuni dei brani proposti includono “Con il nastro rosa”, “Ancora tu”, “Acqua azzurra, acqua chiara”, “Il mio canto libero”, “Sì, viaggiare”, che sono diventati leggenda nel panorama musicale italiano.



Un viaggio musicale nel tempo

Il repertorio dei concerti di Ghetti ripercorre i più grandi successi del sodalizio Battisti-Mogol, includendo anche alcune suggestioni dell’epoca Panelliana. Il viaggio musicale inizia dagli esordi dell’autore al Cantagiro e si estende fino ai brani influenzati dai suoni funky e disco degli anni '70. Sebbene due ore di concerto siano poche per racchiudere tutta la creatività di Battisti, grazie a molti medley e cambi di strumento, lo spettacolo offre un ampio panorama dei pezzi più acclamati, risultando dinamico, divertente e coinvolgente.



Un tributo acclamato

Ad oggi, Leandro Ghetti ha suonato in oltre 620 concerti, esibendosi davanti a più di 430.000 spettatori. Ha aperto i concerti di artisti come la Formula 3 di Alberto Radius, Anna Oxa, gli Audio 2, Donatella Rettore, e molti altri. È stato invitato a portare il suo tributo a Lucio Battisti nel programma Estate in Diretta (RAI 1) e in diverse trasmissioni televisive condotte da Maurizio Costanzo. Ha ricevuto recensioni entusiaste da quotidiani come Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, e da magazine di settore come Panorama e Rolling Stones.



Un riconoscimento speciale

Nel 2018, lo stesso Alberto Radius, durante una cena con il manager Simone Posenato della OSM World Management e Eventi Musica e Spettacoli di Verona, ha definito il tributo di Ghetti il più fedele dopo la Formula 3 originale.



Dettagli dell'evento

L'appuntamento è fissato per venerdì 14 marzo 2025 alle ore 21:00 presso il Teatro Gloria di Montichiari. Si consiglia di acquistare i biglietti presso i punti vendita di VivaTicket a Brescia e provincia, indicati sul sito ufficiale VivaTicket. Non perdete l’occasione di vivere una serata indimenticabile in compagnia delle canzoni che hanno segnato un'epoca.