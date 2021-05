Giovedì, ore 19, incontri d’Autore con Mavi Ferramosca si parlerà del suo libro “Clima e Benessere”.



Il clima è in generale una presenza costante nelle organizzazioni, non è visibile ma ha effetti sul loro funzionamento perché influenza i comportamenti delle persone.

Serve soprattutto conoscerne i possibili effetti e per questo si raccomanda di compiere analisi di clima come pratica utile per il governo delle organizzazioni verso la qualità totale.

La ricerca si rivolge in particolare alla scuola dell’autonomia al fine di individuare come e perché utilizzare i consigli e le pratiche che vengono dalle imprese che, per prime, hanno sperimentato i processi per migliorare la propria organizzazione che non può non coincidere con il benessere dei lavoratori.