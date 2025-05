*_©Angelo Antonio Messina

L'umanità è spesso in cerca di risposte a domande esistenziali che ci accompagnano nel nostro cammino. Da un passato che può diventare una gabbia, da un futuro incerto e vuoto, ci possiamo liberare attraverso l'ascolto. Questa idea si sviluppa come un filo conduttore nella rappresentazione teatrale "Lezione d’amore. Sinfonia di un incontro", dove il suono della presenza e il silenzio interiore giocano ruoli fondamentali per la cura dell’anima. Attraverso l’incontro tra il Giovane Svogliato e la figura enigmatica di Madame A., si dipanano storie di dolore e guarigione, rivelando la potenza trasformatrice dell’arte.

La narrazione prosegue su un doppio binario: da un lato il dramma personale del giovane, che, intrappolato in una vita di confusione e lentezza, sembra trovare rifugio nell’oblio; dall’altro, una figura adulta che ha conosciuto il dolore e ha imparato a tacere o a dare voce ad esso. Madame A. non è solo una guida, ma un ponte tra mondi. La sua esperienza si traduce in una lezione d’amore, dove il "silenzio dentro cui scoprirsi" rivela la vulnerabilità e la forza umana. La sinfonia di questo incontro si basa sul riconoscimento reciproco: mentre il giovane sente di affrontare un’assenza di orizzonti chiari, Madame A. lo incoraggia a cercare dentro di sé le parole che possano sbloccare la sua esistenza stagnante.

Il potere della musica emerge come tema centrale. Come sottolineato nella rappresentazione, la musica richiede tempo, pazienza e grazia. Così come i musicisti devono attendere il momento giusto per eseguire le loro note, così gli individui devono imparare a rispettare il loro tempo personale, permettendo al cammino verso la consapevolezza di evolversi senza fretta. In questo contesto, "la musica del silenzio" si fa portatrice di un messaggio profondo: l'incontro vero richiede una disponibilità all'ascolto e una volontà di avvicinarsi all'altro con rispetto e curiosità.

Il teatro diventa un luogo privilegiato di insegnamento e trasformazione. La storia di Madame A. e del Giovane Svogliato si dispiega in uno spazio che accoglie non solo i personaggi, ma anche le loro emozioni e il bagaglio di esperienze personali. Il Teatro Franco Parenti, come scena della loro vita, simboleggia un luogo di crescita e riconversione, in cui le pareti parlano di storie passate e aprono la porta a possibilità future. La lezione d’amore, quindi, non è solo un concetto astratto, ma si materializza nel dialogo tra generazioni e nelle interazioni empatiche.

L'interazione tra i due protagonisti assume toni quasi pedagogici, dove ciascuno diventa maestro dell'altro. L’incontro tra il giovane e la bohémienne non è casuale; è il risultato di un'intensa ricerca di significato e di una connessione autentica. Questi momenti di intreccio e di scambio rappresentano il cuore pulsante della narrazione. Il "corso di cura" che Madame A. offre non è solamente una terapia per il dolore, ma un invito a riappropriarsi della vita, a brindare ai ricordi e a costruire nuove prospettive.

In questa dinamica, il riferimento ai maestri diventa cruciale. L’eredità di chi ha camminato prima di noi si manifesta nei gesti quotidiani, nello “sfiorare” le note più intime dell’esistenza. Le mani che accarezzano la pelle evocano una delicatezza che svela profondi strati di significato: nel tocco, nella sensibilità, nell’accettazione della fragilità umana. È attraverso questi gesti che si realizza una connessione viva e pulsante tra i personaggi, che rende palpabile la dimensione dell'amore e della comprensione.

Il percorso verso la trasformazione avviene attraverso una continua rinascita, simile a quella di un'opera teatrale che si evolve, cambia forma e significato. La stanza di Madame A. diventa quindi un simbolo di questa metamorfosi: accoglie il passato, ma invita anche a concepire nuovi spazi. L'apertura verso l'ignoto è un elemento fondamentale del racconto, poiché richiede coraggio e disponibilità a vivere il presente, a lasciare che il futuro possa manifestarsi nel suo splendore, libero da restrizioni e giudizi.

Questa rappresentazione teatrale trova ispirazione nella tradizione e nella cultura, riprendendo elementi presenti nell'opera di autori come Eric-Emmanuel Schmitt e Harold e Maude. La trasposizione cinematografica e letteraria di queste figure maestre arricchisce il dibattito sul senso della vita e sull’importanza degli incontri. Risuona in esse l'urgenza di formare legami significativi, che possano contribuire al nostro sviluppo personale e collettivo.

Il dialogo che emerge all'interno del palcoscenico è intriso di una delicatezza straordinaria, capace di toccare corde profonde e di far vibrare l’essenza stessa dell’essere umano. L’equilibrio tra esattezza e leggerezza, evocato dalla scrittura di Italo Calvino, diventa il leitmotiv di un'esperienza artistica che intende raggiungere l’animo dello spettatore. Qui, ogni parola e gesto hanno un peso, una funzione precisa, all’interno di una sinfonia perfetta che educa e accompagna.

Infine, la conclusione della lezione d’amore si erge come un invito alla libertà personale e alla riscrittura delle regole sociali. La possibilità di accogliere il dolore e di trasformarlo in bellezza è una delle eredità più preziose che possiamo ricevere: essa si manifesta nel riconoscimento che ogni individuo ha un passato da cui attingere e un futuro da costruire. La vita non deve essere subita, ma vissuta intensamente, riscrivendo le forme dell’amore e della comunicazione.

In sintesi, "Lezione d’amore. Sinfonia di un incontro" non è solo uno spettacolo teatrale, ma un viaggio emozionante di autoconoscenza e connessione umana. Attraverso l’ascolto, l’accoglienza e l’intimità dei gesti quotidiani, la rappresentazione ci invita a riflessioni profonde sul nostro essere e sulle relazioni che costellano la nostra vita. La dimensione emotiva e culturale di questo lavoro artistico si fa portatrice di un messaggio di speranza e amore, promuovendo una nuova visione della nostra esistenza. In un mondo che spesso tende alla distrazione e all'indifferenza, l'incontro con l'altro diventa un momento sacro di salvezza e rinascita.

23 Aprile - 18 Maggio 2025

Lezione d’amore

Sinfonia di un incontro

uno spettacolo di ANDRÉE RUTH SHAMMAH

testo di Andrée Ruth Shammah e Federica Di Rosa

“… pensando a Harold e Maude e a Madame Pylinska e il segreto di Chopin”

con MILENA VUKOTIC

Federico De Giacomo e Andrea Soffiantini

scene e luci Gianni Carluccio

costumi Nicoletta Ceccolini

musiche di Schubert, Beethoven, Debussy, Alban Berg,

Sonia Wieder-Atherton… e Michele Tadini

video Luca Scarzella

assistente alla regia Diletta Ferruzzi – assistente allo spettacolo Claudia Grassi pittore scenografo Santino Croci – direttore dell’allestimento Alberto Accalai elettricista Domenico Ferrari – fonico Marco Introini – sarta Alessia Di Meo

parrucca di Milena Vukotic Paride Parrucche – pianoforte automatico PianoDisc Prodigy Tarantino Pianoforti

scene costruite presso il laboratorio del Teatro Franco Parenti

costumi realizzati dalla sartoria del Teatro Franco Parenti diretta da Simona Dondoni

produzione Teatro Franco Parenti

