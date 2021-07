La sfida tra Belgio e Italia, nella Football Arena di Monaco di Baviera per i quarti di finale di Euro 2020, si risolve nel primo tempo, con gli azzurri che vanno in vantaggio di due reti ed i belgi che accorciano le distanze su rigore prima che l'arbitro mandi le squadre negli spogliatoi. Il 2-1 per l'Italia rimarrà inalterato anche dopo i secondi 45 minuti, permettendo così agli azzurri di volare in semifinale.

La prima rete arriva al 31'. Dopo un contrasto in area perso da Immobile, Verratti, al limite dell'area belga, recupera la palla e la serve Barella che, dopo aver vinto un contrasto su Thorgan Hazard, supera Courtois con un diagonale imprendibile alla sua destra.

Il gol del raddoppio arriva al 44' con Insigne che, lasciato colpevolmente solo, avanza palla al piede, salta in dribbling Tielemans, arriva al limite e si esibisce nel su colpo migliore, il destro a giro, che non lascia scampo a Courtois.

Un minuto dopo Di Lorenzo spinge da dietro Doku che lo aveva superato in area. L'arbitro fischia rigore e il Var lo conferma. Dal dischetto va Lukaku che con una conclusione centrale supera Donnarumma, portando il risultato sul 2-1.

Nel secondo tempo l'Italia, nonostante il vantaggio, non rinuncia a fare la partita, ma le occasioni migliori sono del Belgio che, comunque, sia per sfortuna che per eccessiva precipitazione, non riesce a sfruttarle.

L'Italia vince con merito. Il Belgio può lamentare di non aver potuto schierare Eden Hazard, la cui assenza si è vista eccome, anche se quest'oggi Witsel ha fatto una buona partita riuscendo, soprattutto nel secondo tempo, ad organizzare il gioco dei belgi, dove tra tutti ha brillato il giovanissimo Doku, letteralmente indemoniato e immarcabile sulla fascia sinistra per tutti o quasi i 90'.

L'Italia volerà pertanto a Wemby dove martedì prossimo, 6 luglio, alle 21:00 disputerà l'incontro di semifinale che la vedrà affrontare la Spagna.

Roberto Mancini, Ct Italia: "Non credo che abbiamo sofferto troppo in nessun momento della partita. Per battere una squadra come il Belgio ci vuole una grande prestazione di tutti ed è proprio quello che è successo oggi. Abbiamo fatto due gol e avremmo potuto segnarne di più. Penso che la vittoria sia pienamente meritata. La Spagna è il prossimo avversario, ma più si va avanti più diventa difficile. Stasera però vogliamo solo pensare alla nostra prestazione e alla nostra vittoria".