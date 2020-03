Il 100% dei lavoratori dello Stato di New York deve stare a casa, ad eccezione di quelli dei servizi essenziali che andranno al lavoro.

"State a casa, non prendete i trasporti pubblici a meno che non sia necessario",

ha detto venerdì il governatore dello Stato, Mario Cuomo, dopo che il contagio da coronavirus si è esteso a oltre 8mila persone, mentre i morti sono 42. Nel frattempo, a New York, i genieri dell'esercito sono al lavoro per trasformare 10mila camere, utilizzando hotel e dormitori dei college, in posti letto per ammalati da Covid-19 , senza escludere la possibilità di allestire anche ospedali da campo.

Anche la California ha detto ai propri abitanti di non uscire, di lavorare da casa e di chiudere le attività non essenziali. Ormai il virus SARS-CoV-2 ha contagiato negli Usa quasi 20mila persone, causando circa 250 decessi.

Ma il presidente Trump esclude per ora una chiusura su scala nazionale: "Non è necessario, la situazione non è ovunque la stessa".

Trump, per motivi elettorali, cerca di scaricare sui singoli stati qualsiasi decisione presa per contenere il contagio escludendo per ora una quartantena su scala nazionale:

"Non è necessaria, la situazione non è ovunque lo stesso".

