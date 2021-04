Allora Gesù mostra loro le ferite del suo corpo e dice: «Guardate le mie mani e i miei piedi – le piaghe –: sono proprio io! Toccatemi» (v. 39). E per convincerli, chiede del cibo e lo mangia sotto i loro sguardi sbalorditi (cfr vv. 41-42). [...]Il secondo verbo è toccare. Invitando i discepoli a toccarlo, per constatare che non è un fantasma – toccatemi! –, Gesù indica a loro e a noi che la relazione con Lui e con i nostri fratelli non può rimanere “a distanza”, non esiste un cristianesimo a distanza, non esiste un cristianesimo soltanto sul piano dello sguardo. L’amore chiede il guardare e chiede anche la vicinanza, chiede il contatto, la condivisione della vita. Il buon samaritano non si è limitato a guardare quell’uomo che ha trovato mezzo morto lungo la strada: si è fermato, si è chinato, gli ha medicato le ferite, lo ha toccato, lo ha caricato sulla sua cavalcatura e l’ha portato alla locanda. E così con Gesù stesso: amarlo significa entrare in una comunione di vita, una comunione con Lui.



I due passaggi sopra riportati sono le parole con cui il Papa ha introdotto l'appuntamento al Regina Caeli di questa domenica. Sono significativi per far capire che il cristianesimo, da parte di chi dice di rappresentarlo, debba essere inteso non solo come forma estetica, ad esempio sbaciucchiando rosari o invocando cuori immacolati, ma anche come sostanza, di cui la parabola del buon samaritano costituisce un ottimo esempio.

Eppure certi difensori del cristianesimo non lo hanno capito o fanno finta di non averlo capito, promuovendo come iniziative dovute l'aver cercato di impedire i salvataggi in mare di persone bisognose di assistenza e l'aver poi cercato di negare di dar loro soccorso una volta salvate, arrivando persino a sequestrarle... secondo quanto sostiene la Procura di Palermo e il Giudice dell'udienza preliminare che ha deciso di mandare a processo Matteo Salvini per tale imputazione di reato.

Bisogna esserne felici? E perché? Non sarà certo il processo a far diventare Salvini un vero cristiano. Finora ha usato la propaganda non per fare politica, ma per autopromuoversi... Quindi ha usato la politica per farsi propaganda e per riuscirsi ha utilizzato, tra gli altri, come argomento di punta l'assurdità che i mali d'Italia siano causati dai migranti, che impropriamente e assurdamente definisce clndestini da scaricare in Italia.

È probabile che Salvini non lo creda, ma altro a disposizine che non potesse nuocergli e ritorcerglisi contro non lo aveva a disposizione e così ha accettato di utilizzarli, in base a quanto il suo spin doctor Luca morisi gli ha suggerito.

Adesso, però, l'impensabile si è manifestato in tutta la sua crudezza e incredibilmente i migranti, anzi i clandestini, che potevano essere utilizzati come stracci da buttare per far crescere il suo consenso sono diventati la sua spada di Damocle.

Naturalmente, uno come Salvini sfrutterà anche questa "disavvenura" come opportunità per autopromuoversi impersonando il ruolo di vittima, supportato dalla schiera dei soliti noti che poi passeranno all'incasso per aver mostrato il loro plauso.

Pertanto, chiunque avesse potuto immaginarsi che il rinvio a giudizio avrebbe potuto costituire una presa di coscienza da parte di Salvini probabilmente vive in un altro universo. E per avere conferma di quanto uno come Salvini non abbia scrupoli, lo dimostra l'aver coinvolto nel parodiare il ruolo di vittima persino sua figlia, una bambina!

A questo punto è inevitabile chiedersi come sia possibile che esistano persone disposte a farsi rappresentare da gente simile, sicuramente senza scrupoli?