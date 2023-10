Il 4 e 5 novembre al Teatro Bellini di Napoli il coreografo statunitense Garrett Smith presenta Whispers of him.

“L’amore, gli amici, la spensieratezza, poi in un attimo, nel tempo di un battito d’ali tutto cambia, tutto è perduto”, Garrett Smith, talentuoso coreografo statunitense richiesto dai più prestigiosi Teatri internazionali, mette in scena la fragilità della vita e racconta quanto l’esistenza umana sia effimera. Un attimo soltanto e tutto può cambiare irrimediabilmente…per poi continuare, forse, in un’altra dimensione. Potremo applaudire questo famoso coreografo per la prima volta in Italia al teatro Bellini di Napoli dove sarà in scena con la sua compagnia il 4 e 5 novembre.

Il lavoro coreografico è molto ambizioso con un ensemble di danzatori e danzatrici di alto profilo, selezionati personalmente da Garrett Smith per questa sua nuova creazione. La sua formazione accademica conferisce ai lavori in scena un alto livello performativo che, unitamente alla versatilità dello stile e degli interpreti, dà vita a una fluidità di linguaggi espressivi che collocano Garrett nell'ambito dei coreografi maggiormente apprezzati e più rappresentati sui palcoscenici di enti lirici e Teatri internazionali.

Il neoclassico, il contemporaneo con il coinvolgimento del corpo dell'autore e dello spettatore danno un effetto del quadro nello spazio e nel tempo, con un impronta fortemente tecnica ponendo in risalto l'alta performance virtuosa, dando luogo a uno spettacolo di forte impatto visivo ed emotivo. A produrre lo spettacolo è la coreografa Emma Cianchi, direttrice artistica del centro per le arti performative Artgarage e della omonima compagnia di danza con sede a Pozzuoli. Crocevia di artisti dal riconosciuto talento in cui convergono performer, danzatori e coreografi uomini e donne di grande fama, Artgarage propone al pubblico uno show raffinato, commovente e che vede la collaborazione di numerose figure artistiche.

“Whispers of him” sarà presentato in prima assoluta al Teatro Bellini di Napoli sabato e domenica prossima con la regia, coreografia e concept dello statunitense Garrett Smith, i testi di Manuela Barbato, la voce di Biagio Musella, le luci di Gessica Germini, le scenografie di Lucia Imperato ed i costumi di Cristina Sodano. Il sound designer di Sergio Naddei, le video creazioni di Livia Ficara e le riprese di Matteo Cinque sono la cornice tecnologica che lega il grande coreografo ospite, assistito in questo spettacolo da Sara Lupoli e Emma Cianchi.

In scena ben dodici danzatori a cominciare da Ginevra Cecere e Luca De Santis, con Maria Anzivino e Tonia Laterza e con Gioele Barrella, Chiara Borio, Luigi Carpetta, Pearl Hubert, Martina Massaro, Lorenza Schettini, Armando Rossi ed Antonio Tello. I napoletani nei prossimi giorni potranno dunque assistere ad una prima assoluta con il debutto di un coreografo di fama internazionale con lo spettacolo “Whispers of him” della durata di 55 minuti. C’è già fermento in città per questo spettacolo prodotto da ArtGarage, in una co-produzione ResExtensa Dance Company/Centro Nazionale di Produzione della Danza Porta d'Oriente.