(di Vincenzo Petrosino)

Siamo alle solite, il popolo italiano che si è riversato sul movimento 5 Stelle sperando in una politica diversa e nuova, sperando in una politica dal basso, ecco riempire le piazze con i cartelli delle sardine.

Ricordo l’Italia democristiana riempirsi di garofani nelle piazze. Il popolo italiano da decenni è alla ricerca del nuovo, anzi forse ha votato 5 Stelle proprio perché non esisteva un alternativa e ha votato "il meno peggio".

Oggi se ci rivolgiamo ad un fans 5 Stelle ci dirà: allora cosa dobbiamo votare, la Lega? Prima avrebbe detto e cosa dobbiamo votare il Pd? Ancora prima avrebbe detto cosa dobbiamo votare Berlusconi?





Chi frequenta i social conosce come si comportano i fan dei 5 Stelle di nuova generazione, pronti a chiamare traditori tutti ed ecco che, mentre prima odiavano il Pd chiamando ogni dissidente pdiota, oggi andando a braccetto proprio con il Pd, e prima con la Lega, sono stati letteralmente schifati da una grossa e non poco significativa parte dei vecchi attivisti del movimento. Proprio da quelli che nel 2012-13 li hanno portati a Roma quali terminali di rete, uno vale uno.

Quegli attivisti dei meet up veri, del gazebo e delle spillette e delle bandiere vendute per autofinanziarsi... quegli attivisti che portavano a votare le nonne e i nonni, che gridavano "il voto non lo cerchiamo", che gridavano non siamo un partito e non siamo una casta... ma cittadini punto e basta....

Gli eletti? Solo il trionfo dell' "apparato", veri "apparatori".

Il movimento 5 Stelle oggi è "finito", ci sarà solo una lotta per restare a galla, come dimostrano infatti gli stessi facilitator, aberranti figure mai pensate nel movimento, solo salvagente per se stessi e un modesto tentativo di "fare nuovi adepti".

Oggi ascoltavo le interviste al popolo delle sardine. Il filo comune è proprio "la speranza". La gente esasperata e arrabbiata è alla ricerca del vero nuovo, il movimento 5 Stelle si è rivelato per quel che è... diciamoci la verità... una enorme delusione, un insieme di impreparati, il vecchio ammuffito, un miraggio e una follia collettiva.

Basta ancora poco tempo e potrebbe sparire dal mondo politico e principalmente dal cuore di tanti attivisti che hanno finalmente capito che i vecchi "terminali di rete" in questo NUOVO MOVIMENTO CINQUE STELLE non esistono più… non sono altro che vecchi, lenti computer che aggiungendo qualche scheda nello slot credono di diventare competitivi. Purtroppo, cambiando "il sistema operativo" bisognava cambiare ben altro!