Un tragico evento ha scosso, non senza polemiche, Mesoraca in provincia di Crotone. Un uomo di 74 anni, infatti, è improvvisamente morto in mezzo alla strada, non lontano dalla base del servizio 118. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale che porta verso la Foresta di Petilia Policastro.

Alla vista dell’uomo in notevole difficoltà, sono scattate le chiamate immediate ai soccorsi che, nonostante la vicinanza al luogo, avrebbe ritardato di ben 40 minuti per assenza di medico a bordo. Fatto grave che ha suscitato la rabbia del “Comitato cittadino ospedale di Mesoraca”, un gruppo che si occupa da anni delle questioni legate alla sanità locale, che ha riportato la cronologia degli avvenimenti.

Sono in corso accertamenti per determinare cause e colpe dell’avvenimento.