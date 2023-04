I 3 livelli evolutivi del Cartomante – Parte prima

Mi viene spesso richiesto, quando svolgo lezioni o corsi di cartomanzia, quali siano le principali caratteristiche o le principali abilità che sono necessarie per un Cartomante che voglia chiamarsi tale.

La strada per acquisire con consapevolezza e profondità l'uso dei Tarocchi si sviluppa lungo tre livelli fondamentali: Tecnica, Etica, Sensitività.

Il primo livello fondamentale, dal quale nessuno può prescindere se vuole chiamarsi cartomante ma, ancor più semplicemente, se vuole comprendere realmente il funzionamento dei tarocchi, è la acquisizione della abilità tecnica.

Cosa si intende per Tecnica? In qualsiasi ambito del sapere, per “Tecnica” o abilità tecniche si in tendono delle abilità che possono essere acquisite da tutti senza necessità di essere un genio o possedere un particolare quoziente intellettivo. La tecnica , in qualsiasi ambito dello scibile è costituita da abilità che chiunque sappia leggere e scrivere, sia dotato di una intelligenza media e abbia, questo è necessario, la determinata volontà di studiare, può acquisire.

Quindi, il primo livello che un vero cartomante deve padroneggiare e conoscere, è la tecnica della cartomanzia. Questa si può studiare ed apprendere, se lo si vuol fare.

In pratica , quali abilità si raggiungono padroneggiando questo livello (o si dovrebbero raggiungere per poter dire di avere la padronanza di questo livello)?

Facciamo qualche esempio pratico. Il mazzo di tarocchi è costituito da 78 carte che , come risaputo, vanno lette sia la diritto che al rovescio. Diciamo, per brevità, che ogni carta abbia 4 significati distinti al diritto e 4 al rovescio (in realtà sono molti di più, sia come significati distinti che come sfumature degli stessi ).

Quindi abbiamo per ogni carta 8 significati (ma come detto sono molti di più ) e 8 x 78 = 624 significati. Ebbene, da un cartomante che voglia definirsi professionale si pretende che conosca a perfezione questi 624 significati e che li sappia rammentare e citare semplicemente guardando una qualsiasi carta per un istante, ad un primo sguardo appunto. Non solo. Poiché le carte vengono distese in modi particolari, che variano a seconda dello specifico argomento che deve essere analizzato, si richiede , per poter dire “conosco la tecnica”, che il cartomante sappia esattamente quali sono le specifiche stesure per ogni specifico argomento e che , una volta distese le carte , sappia esattamente e sia in grado di capire esattamente quale degli specifici 8 significati della prima carta va a collegarsi con un altrettanto specifico ( tra gli 8) significato della seconda e così via, al fine di comprendere esattamente come le carte stanno parlando e cosa stanno dicendo sull'argomento oggetto di consultazione.

Queste sono abilità tecniche basilari; vi sono poi ulteriori abilità tecniche acquisibili con la pratica, forse difficili da riassumere in un post o da spiegare in pochi termini, ma che comunque vanno acquisite e perfezionate: rapporti tra i diversi semi delle carte, lettura del tempo, etc.

Bene, si chiederà, ma nel titolo si parla di 3 livelli evolutivi: cosa vuol dire?

Significa che una volta acquisita , con qualche anno di pratica, la Tecnica, oltre a questa vi sono altri due aspetti che però, a differenza della Tecnica, sono puramente personali. Questi non si acquisiscono con lo studio.



Mi si permetta un esempio pratico, la citazione di un aneddoto realmente accaduto. Una volta fu chiesto ad Orson Welles “Maestro, cosa serve per diventare un buon regista ? Quali cose si devono sapere o studiare per poter essere un buon regista ? “Welles, con il suo stile a volte rude, non rifletté più di pochi secondi e rispose “la tecnica… quella la puoi imparare con una settimana sul set... tutto il resto o ce l'hai o non ce l'hai”.

Ebbene, abbiamo dato una scorsa alla tecnica. Nel prossimo post, continuazione del presente , ci inoltreremo in territori ulteriormente avanzati e vedremo quali altri livelli evolutivi di lettura può raggiungere il Cartomante.