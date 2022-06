Grillo, marzo 2017: “Una delle regole fondanti è quella dei due mandati elettivi a qualunque livello… Questa regola non si cambia né esisteranno mai deroghe ad essa”.

Gianroberto Casaleggio: “Ogni volta che deroghi a una regola praticamente la cancelli”…

Caro "Movimento Fu 5 Stelle" e cari amici di un tempo passato, ma dove state andando e specialmente dove pensate di andare?

Quella poltrona che tanto negli anni precedenti al 2012 avete "schifato", combattuto e contestato ora è diventato così tanto comoda?

Ma davvero trascorrere anche i migliori anni della propria vita seduti a Roma è cosa tanto inebriante? Un nuovo Lsd?

Avete dimenticato le tante segnalazioni fatte ai comuni, quante volte sotto i gazebo, l’unico che avevamo, abbiamo parlato di onestà, di democrazia, di diretta streaming?

Vi ricordate Salvo Mandarà, nostro comune amico, icona del famoso tour? E Gianroberto, se fosse oggi tra voi… siete sicuri che vi direbbe "Bravi ragazzi?" La bicicletta vi è piaciuta, lo disse a Roma, forse alla prima riunione.... ma oggi pedalate male e con rapporti sbagliati.

“Ogni volta che deroghi a una regola praticamente la cancelli…” e aggiungo anche che cambi l’essenza stessa di ciò in cui hai fino ad oggi creduto.

Non mi sembrava che i Fo, padre e figlio, fossero troppo entusiasti dei vari cambiamenti del Movimento già nel 2015.

Solo chi ha vissuto il Movimento da prima del boom del 2012 riesce forse a comprendere quanto siete cambiati. Mi chiedo e davvero quasi da “papà” , da uno che vi ha conosciuto:

“Ma come fate a scendere in strada tra gli ex amici e attivisti? Ma cosa provate davvero quando siete da soli e vi guardate allo specchio?”

Ma davvero avete dimenticato le origini? Ma davvero avete dimenticato quando si andava tra la gente a raccontare che non mettevamo manifesti, che eravamo cittadini punto e basta, che uno valeva uno e che restituivamo tanto ogni mese, ecc.?

Ricordo attuali senatori e parlamentari campani, amici… che dal palco tuonavano contro i partiti, contro il Pd, contro De Luca, contro Sica a Pontecagnano, contro Volpe a Bellizzi e contro… tutti, ora visibilmente ingrassati con pancetta da onorevoli. A mio giudizio sembrate più ridicoli che credibili. Mi immagino la vostra futura vita da “non onorevoli”, ma peggio da ex terminali di rete traditori.

Patetico Conte, ma lo dico con simpatia. Solo uno sprovveduto si sarebbe messo in quell’avventura. In fondo solo un altro “turista per caso” giunto a Roma con la valigia di cartone.

Solo la follia, a mio giudizio, poteva portare un soggetto che non aveva storia nel M5s a dirigere il Movimento 5 Stelle. Una vera follia e ancora più patetico è ascoltare che si lamenta della scarsa presenza sul territorio.

Ma lo sa Conte che è stato fatto fuori ad arte il 90% degli attivisti storici? Quelli che hanno portato a Roma i fu terminali di rete?

Su… il motivo è conosciuto da tanti di noi. Avevate solo paura che chi stava alle vostre spalle e vi aveva portato a Roma e vi scriveva anche i discorsi e tanto altro, spesso molto più titolato, vi avrebbe scavalcato alle prossime elezioni.

Ecco quindi che fatti fuori gli attivisti più rappresentativi sui territori, vi siete circondati di caporali, avete attinto tra la gente non di fede M5s ed ecco il disastro in stile naufragio del Titanic.

Non conosco al momento il vostro futuro, ma non lo vedo per nulla roseo... per molti.

Certo avete messo dentro le tasche un po' di soldini, tanti di voi erano poco più che disoccupati, come dimostrano tante dichiarazioni dei redditi che conservo e che parlano molto chiaro.

Che dire…. Se non “io al vostro posto mi vergognerei”, ma per davvero.

Non raccontate a me che i tempi sono cambiati, che siete al governo, che tutto si evolve, ecc., perché dovrei dirvi con chi siete adesso, cosa eravate e chi siete davvero oggi.

Ricorderò sempre quelli che partirono dalla stazione di Napoli centrale per essere i "nostri" terminali di rete... come eravate diversi allora... avete infranto i sogni di troppi.

Ma davvero qualcuno crede che Di Maio, poco più che un ragazzotto da scappellotto, possa esser diventato un grande statista da un mese all’altro?

Ma cerchiamo di essere seri, che il mondo da un po' di tempo a questa parte sta andando a rotoli proprio per un problema di “livelli”… e di competenze che oggi sono confuse... e questo è un guaio enorme. Credo che sia innanzitutto necessario guardarsi allo specchio e iniziare a capire a quale livello reale uno appartenga.

Caro Movimento 5 Stelle, a volte mi chiedo come abbiamo fatto tanti di noi a cadere nella rete come pesci senza bussola e a credere davvero che eravate per noi solo “dei terminali di rete” e non i soliti onorevoli "da ingrasso con tanto di scorta, auto blu, lampeggiante e annessa sirena. Che vergogna!





