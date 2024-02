Il regista Jonathan Glazer, a dieci anni di distanza dal suo precedente lavoro "Under the Skin" (2013), ci conduce in un viaggio viscerale con "La Zona d'Interesse".

Il film è ambientato e girato ad Auschwitz, un'opera cinematografica che esplora la vita quotidiana di una famiglia tedesca durante la Seconda Guerra Mondiale, vivendo nelle vicinanze del campo di concentramento.

La famiglia Höss abita in una casa di campagna pittoresca lungo le rive di un fiume, svolgendo attività apparentemente normali come fare il bagno con i bambini durante l'estate.

Tuttavia, il giardino nasconde un oscuro segreto: i forni crematori di Auschwitz. Rudolf Höss (interpretato da Christian Friedel), il capofamiglia, è il comandante responsabile del campo.

Il film offre uno sguardo a doppia faccia sulla vita della famiglia, mostrando la normalità all'interno del campo di concentramento e la vita al di fuori.

All'interno, assistiamo al lavoro di Rudolf, mentre al di fuori vediamo sua moglie Hedwig (interpretata da Sandra Hüller) condividere momenti di socialità e i bambini che giocano spensierati in bicicletta.

Tutto ciò è accompagnato dai sinistri rumori delle marce dei prigionieri e dalle nuvole di cenere nell'aria.

Curiosità Cinematografiche:

Origini Letterarie: Il film è ispirato al romanzo "La Zona d'Interesse" di Martin Amis, pubblicato nel 2014. La trama si sviluppa liberamente attorno a questo lavoro dello scrittore inglese.

Set in Polonia: Le riprese del film si sono svolte interamente in Polonia, aggiungendo autenticità alla rappresentazione di Auschwitz.

Esplorazione Artistica: Questa è la prima volta che Jonathan Glazer dirige un film in lingua tedesca, ampliando la sua esplorazione artistica in nuovi territori linguistici.

Riconoscimenti a Cannes: Presentato in concorso al Festival di Cannes 2023, il film ha ottenuto notevoli riconoscimenti, tra cui il Grand Prix Speciale della Giuria e il Premio FIPRESCI.

"La Zona d'Interesse" si distingue per la sua esplorazione coraggiosa di una storia oscura, unendo la quotidianità familiare con le ombre inquietanti di Auschwitz.

Approfondimenti storici

Auschwitz è un luogo intriso di storia e tragiche conseguenze durante la Seconda Guerra Mondiale. Di seguito sono riportate alcune curiosità storiche significative su Auschwitz:

Origini e Costruzione:

Auschwitz era originariamente un campo di concentramento costruito per imprigionare prigionieri politici polacchi nel 1940. Successivamente, divenne il più grande complesso di campi di concentramento e di sterminio nazista.

Il campo fu inizialmente pensato per ospitare 10.000 prigionieri, ma durante la sua esistenza, accolse più di un milione di persone.

Struttura del Campo:

Auschwitz era composto da tre principali campi: Auschwitz I (campo principale), Auschwitz II-Birkenau (campo di sterminio), e Auschwitz III-Monowitz (campo di lavoro).

Birkenau è noto per essere stato il principale sito di sterminio di massa, con camere a gas e forni crematori.

Esperimenti Medici:

Dottor Josef Mengele, noto come l'"Angelo della Morte", eseguì esperimenti medici crudeli su prigionieri, inclusi gemelli e bambini. Questi esperimenti erano spesso fatali o causavano sofferenze immense.



Rivolta di Auschwitz:

La rivolta di Auschwitz, avvenuta il 7 ottobre 1944, fu una delle rare ribellioni all'interno di un campo di concentramento. Un gruppo di prigionieri ebrei riuscì a distruggere uno dei forni crematori e a uccidere diverse SS. Tuttavia, la rivolta fu soppressa.



Libertà e Liberazione:

L'esercito sovietico liberò Auschwitz il 27 gennaio 1945. Questa data è oggi commemorata come la Giornata della Memoria dell'Olocausto.

Quando le truppe sovietiche arrivarono, trovarono circa 7.000 prigionieri superstiti.



Processo di Norimberga:

Dopo la guerra, diversi responsabili nazisti furono processati durante i Processi di Norimberga. Rudolf Höss, comandante di Auschwitz, fu processato e giustiziato.

Museo di Auschwitz-Birkenau:

Oggi, il sito di Auschwitz è un museo e un memoriale. Il Museo di Auschwitz-Birkenau attrae visitatori da tutto il mondo, fungendo da luogo di commemorazione delle vittime dell'Olocausto.



Queste curiosità storiche forniscono solo un piccolo assaggio delle complesse vicende legate ad Auschwitz durante la Seconda Guerra Mondiale. La memoria di questi eventi serve come monito contro l'orrore dell'Olocausto e come impegno per la promozione della pace e della tolleranza.