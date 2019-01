Survival Game: il battle royale game di Xiaomi che vuole sfidare PUBG e Fortnite

Tra i giochi di maggiore successo ci sono sicuramente Fortnite e PUBG. Questi giochi rientrano nella categoria dei battle royale game, molto apprezzati dal pubblico degli appassionati e, pertanto, portano dei buoni guadagni alle aziende che li sviluppano. Per questo motivo, probabilmente, anche Xiaomi ha deciso di crearne uno. Il gioco in questione si chiama "Survival Game".

Questo gioco è ancora in fase beta (anzi closed beta), ma il file APK è stato fatto filtrare in rete e, quindi, i possessori di smartphone Android possono testarlo. Pur non essendo ancora un gioco finito, le prestazioni sono più che soddisfacenti.