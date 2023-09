Il titolo di questo breve comunicato / articolo dice più o meno tutto: all'Hotel Costez - Cazzago (BS) tornano i weekend di musica e divertimento.



Dopo la consueta pausa estiva, in cui tutto lo staff si è spostato armi e bagagli al #Costez di Telgate (Bergamo, che resta comunque aperto e fa ballare in ogn stagione ogni weekend), si torna alla bella normalità, in Franciacorta. Venerdì 15 e sabato 16 settembre si continua a rilassarsi con gli amici, a ballare e a bere qualcosa di buono, con la consueta formula che facilita il divertimento: ingresso libero, consumazione facoltativa e ogni dettaglio curato con grande attenzione. Dalla musica ai cocktail, dal design al servizio passando per l'energia dei vocalist, Paolo e Francesco Battaglia non lasciano niente al caso. E infatti Hotel Costez è un ritrovo di successo assoluto, da molto, molto tempo.



L'atmosfera dell'Hotel Costez resta unica. Non viverla nel primo weekend della stagione '23 - '24 sarebbe un grave errore.



All'Hotel Costez di Cazzago (BS), immerso nella meravigliosa Franciacorta, si balla con un certo stile e ci si godono ottimi drink: una serata qui è garanzia di divertimento e relax. Il team di giovani e allegri ragazzi che lavorano al locale è altrettanto coinvolgente (lo si vede nella foto) e lavora sempre con il sorriso.



Ogni weekend, dalle 22:30 alle 3 del mattino, Paolo e Francesco Battaglia, titolari del brand Costez, offrono serate da non perdere tra grandi hit del presente e del passato. E ovviamente, c'è sempre la possibilità di degustare calici di Franciacorta e drink d'ogni tipo. Un'atmosfera unica e la ricetta vincente del locale rendono vincente la scelta di trascorrere qui le serate autunnali, invernali e primaverili del 2023 e 2024.



In poche parole: Hotel Costez, Music & Premium Drinks: Made with love in Franciacorta.