Domenica 23 luglio 2023 si è tenuto a Roma, presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la Conferenza internazionale su Sviluppo e Migrazioni, alla quale hanno preso parte Capi di Stato e di Governo e Ministri degli Esteri della regione del Mediterraneo allargato, i vertici dell’Unione europea e delle principali Istituzioni finanziarie internazionali.

“Il summit sui migranti svoltosi oggi a Roma, rappresenta un altro importante tassello che conferma la centralità dell’Italia nel Mediterraneo e in Africa”, lo ha dichiarato il Senatore di Fratelli d’Italia Marco Scurria.

Scurria ha detto anche: “La conferenza ha come scopo quello di contrastare il traffico di esseri umani e di promuovere lo sviluppo di un nuovo modello di cooperazione tra Stati, una collaborazione quindi fra i Paesi perseguendo i principi di solidarietà, rispetto delle sovranità e condivisione delle responsabilità”.



“Il Processo di Roma rappresenta un’opportunità per identificare gli interessi e i bisogni reciproci per trovare accordi comuni. Non soltanto soluzioni di emergenza che portano a misure precarie e non definitivamente decisive, ma una efficace programmazione per giungere a misure risolutive e concrete. Il Governo Meloni sta costruendo per davvero una nuova Italia”, ha concluso il senatore.