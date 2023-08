CHIARA TAIGI - Un Trionfo di Pubblico a SCARIO nel cuore del Cilento!

30° Gran Galà della Lirica 2023 - 8 AGOSTO 2023

Chiara Taigi ha cantato come ospite d'onore per celebrare la 30° Edizione del Gran Galà della Lirica a Scario con una ampia e calorosa partecipazione del pubblico insieme al tenore messicano Rodrigo Trosino.

In questa occasione speciale i cantanti sono stati accompagnati dall'Orchestra Internazionale della Campania e dal famoso Coro Lirico Pugliese diretti dal M° Leonardo Quadrini, alla presenza del Sindaco Ferdinando Palazzo e delle massime Autorità Locali, con la conduzione del patron Prof. Pino Cangiano.

Il programma musicale con una durata di oltre due ore, ha donato grandi momenti di emozione, divertimento e lunghi applausi, ha spaziato tra molti generi, in apertura è stata eseguita la Sinfonia e La Vergine degli Angeli dalla Forza del Destino di Giuseppe Verdi come omaggio alla Chiesa della S.S. Immacolata, spaziando dall'operistico con la Norma di Bellini, Elisir d'Amore di Donizetti, La Vedova Allegra di Lehar ad un repertorio di sinfonie e musica spagnola mozzafiato, oltre a brani molto impegnativi come La Danza Ungherese di Brahms, il bellissimo coro del Va Pensiero del Nabucco di Giuseppe Verdi, ecc..

Il momento più particolare è stato durante l'esecuzione del Brindisi del La Traviata di Verdi dove è stato offerto un vero brindisi con spumante coinvolgendo e estendendo la scena a tutto il pubblico.

Il concerto si è concluso con molti classici della musica popolare che dimostrato un travolgente apprezzamento ecoinvolgimeno da parte del pubblico fino a notte inoltrata.

Una ulteriore nota di classe del concerto è stata la gradita presenza del balletto della scuola di danza sia sulle note della Tarantella di Rossini che nel Brindisi del La Traviata, completando un quadro già molto ben assortito del programma musicale.

Il M° Leonardo Quadrini come riconoscimento per l'apporto culturale, musicale ed organizzativo di ben trenta anni del Gran Galà della Lirica di Scario ha ricevuto una targa da parte del Sindaco e dalla Città.

Per completare questo magnifico quadro musicale si deve anche aggiungere la cornice dello scenario naturale suggestivo in cui si è svolto, avendo come elementi la Chiesa dell'Immacolata e il suo Campanile, la luna, il mare, le montagne, la città con le case ed i locali illuminati, il porto, rendendo indimenticabili molti passaggi musicali.

Si ringrazia la Città di Scario e il Comune di San Giovanni a Piro nella persona del Sindaco Ferdinando Palazzo per l'accoglienza e per l'organizzazione dell'evento, l'accoglienza della Chiesa dell'Immacolata ed i Sacerdoti, la partecipazione attiva della Comunità di Scario, Forze dell'Ordine, Protezione civile e Volontari, di tutti gli Sponsor e il contributo sotto l'Egida del Ministero della Cultura, Regione Campania, il Comitato scientifico del Gran Galà e alla persona di Prof. Pino Cangiano a cui rivolgiamo un particolare saluto e riconoscenza per lo storico impegno culturale.

Si ringrazia MusicaInsieme per le attività svolte ed ancora in svolgimento con un plauso all'attività artistica del M° Leonardo Quadrini negli ampi e vari contesti musicali con eventi nazionali ed internazionali.

Un saluto particolare con un grande Augurio a Tonino Bernardelli.





RIFERIMENTI E LINK

https://www.facebook.com/chiarataigi/posts/pfbid0evak3sCjioQBLuqvtwUR1itp28v8iZWhqJfuKZXbThT7PPb3bdvu784yW2EeMraGl

https://it.wikipedia.org/wiki/Scario

https://www.sistemamedcampania.it/evento/musicainsieme-gran-gala-della-lirica/

https://www.musicainsieme.info

https://www.facebook.com/parrocchiaimmacolata.scario/

https://www.sistemamedcampania.it/wp-content/uploads/2023/07/inserto-04-web.pdf