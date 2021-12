Ben due i party firmati Circo Nero Italia sabato 25 dicembre, ovvero la notte tra Natale e Santo Stefano 2021. La party crew guidata da Duccio Cantini, piena di performer, artisti, ballerini e strani personaggi nottambuli, sale sul palco all'NRG di Cesenatico (FC). Il sound è decisamente scatenato, sospeso tra pop, house, radio, hip hip trap reggaeton... Ovvero quel che ci vuole per scatenarsi con gli amici tra una festa in famiglia e l'altra.

E come dice citando Aristofane lo staff di Circo Nero Italia in un post sui social, in questo periodo dell'anno far festa (in sicurezza) sembra l'unica opzione possibile: 'Presto! Portatemi una brocca di sidro affinché possa bagnare la mia mente e dire qualcosa di saggio!'.

E per Capodanno, per Circo Nero Italia, l'appuntamento è all'Otel di Firenze in collaborazione... e non solo. Sempre in Toscana la party crew si divide e si ferma anche al Cobra Food & Drink di Pietrasanta (LU). Ci sono anche altri due party di Capodanno con la party crew guidata da Duccio Cantini: al Facola Fun di Martina Francia (TA) ed al Freedom di Crotone (KR)

"Il divertimento giovanile è un universo in cui l'alto e il basso, il bello ed il brutto si rimescolano. In ogni caso, anche il singolo dettaglio va curato... e sul palco devono andare per forza artisti che sappiano stupire", spiega Duccio Cantini, anima e coordinatore di Circo Nero Italia, un collettivo che mette sul palco artisti, ballerine, giocolieri, performer e chi più ne ha, più ne metta. Il successo di Circo Nero Italia è internazionale: nell'ultimo decennio ha fatto emozionare con i suoi show mezzo mondo, toccando Stati Uniti, Europa, Russia e Bangkok...



Circo Nero Italia

Uno dei più recenti post su Instagram di Circo Nero Italia

