In occasione del suo 25° anniversario, Fondo Pegaso organizza un evento celebrativo dal titolo “Back to the Future. Viaggiando nel tempo”, che si terrà il prossimo 28 maggio presso le Officine Farneto a Roma. L'iniziativa mira a stimolare una riflessione sui cambiamenti che stanno interessando il mondo del lavoro e il sistema pensionistico, con un focus particolare sui temi della sostenibilità, dell'inclusività e dell'evoluzione tecnologica.

UNO SGUARDO AL DOMANI: SCENARI, IDEE E PROTAGONISTI DEL FUTURO PREVIDENZIALE

L’evento “Back to the Future. Viaggiando nel tempo”, in programma per mercoledì 28 maggio a partire dalle ore 17, darà spazio a una serie di interventi di rilievo. Un’occasione per ascoltare la voce di esperti, rappresentanti delle istituzioni, delle parti sociali e delle nuove generazioni, chiamati a riflettere insieme sui cambiamenti che stanno trasformando il mondo del lavoro e della previdenza.



Dopo l'introduzione del Presidente di Fondo Pegaso, Luca Pasquadibisceglie, seguiranno gli speech dal FUTURO, con speaker che affronteranno temi cruciali legati all'innovazione e alla sostenibilità:

- Paolo Piccoli, con l’intervento “AI 2050: intelligenza, umanità e futuro”

- Sofia Pasotto, che parlerà di “Il futuro scorre qui: acqua, vita, sostenibilità”

- Mattia Traverso, che approfondirà il tema dell'educazione del futuro con il suo intervento “EduPlay: il futuro ludico dell'educazione (anche quella finanziaria)”

- Chiara Bacilieri, che affronterà la tematica della diversità e inclusione con il suo intervento “Costruire il domani insieme: equità e generazioni al centro del cambiamento”



A partire dalle 18:45, seguirà un ciclo di talk “Tra passato, presente e futuro”, moderato dal Vice Presidente di Fondo Pegaso, Massimo Giusti. I temi trattati includeranno:

- Lavoro 2050: un nuovo equilibrio tra umano, digitale e sostenibilità, con Daniela Piras (Uiltec UIL), Marco Falcinelli (Filctem CGIL) e Nora Garofalo (Femca CISL)

- Verso un nuovo welfare che abbraccia benessere, tecnologia e inclusività, con Paola Giuliani (UTILITALIA) e Amedeo Testa (Flaei CISL).

- Previdenza del futuro: la costruzione di un sistema previdenziale equo e sostenibile per le generazioni a venire, con Lucia Anselmi, Direttrice Generale di Covip



L’evento si concluderà alle 19:45 con la relazione finale del Presidente di Fondo Pegaso, Luca Pasquadibisceglie.

L’accesso all’evento è riservato su invito, ma sarà fruibile dal pubblico tramite streaming live sul canale Youtube di Fondo Pegaso.

“Questi 25 anni rappresentano non solo un traguardo, ma una conferma del nostro impegno a favore di un sistema previdenziale più giusto e accessibile. Esistiamo perché crediamo che la serenità futura non debba essere un privilegio per pochi, ma un diritto per tutti. Trasformare l’incertezza in sicurezza finanziaria significa restituire potere alle persone sul proprio domani, offrendo loro la possibilità di affrontare il futuro con fiducia e consapevolezza. In un contesto sempre più complesso, la nostra missione è continuare a garantire soluzioni concrete e accessibili, dando a ogni lavoratore gli strumenti per costruire un futuro economico sicuro e sereno. Con l’evento 'Back to the Future – Viaggiando nel tempo', celebreremo insieme a tutti i nostri interlocutori questo percorso, con l’obiettivo di tracciare le linee guida per il futuro della previdenza complementare e del welfare", dichiara Luca Pasquadibisceglie, Presidente di Fondo Pegaso.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE: IL RUOLO DI FONDO PEGASO



Fondo Pegaso è il fondo pensione negoziale dedicato ai lavoratori delle imprese di servizi di pubblica utilità, nato nel 2000 grazie all'iniziativa delle parti sociali del settore, ovvero le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni datoriali.

Questa origine è un elemento distintivo: Fondo Pegaso nasce da un accordo condiviso tra lavoratori e imprese, con l'obiettivo di creare uno strumento collettivo e senza scopo di lucro per rafforzare la protezione previdenziale dei dipendenti del comparto.

Oggi, Fondo Pegaso conta oltre 40.000 iscritti (segnando un +4,62% nell'ultimo anno*) e gestisce un patrimonio di circa 1,5 miliardi di euro, con una crescita media annua del 3,11% negli ultimi cinque anni, confermandosi come uno dei principali fondi negoziali italiani.

Il contesto in cui opera oggi è profondamente cambiato rispetto agli inizi: l’Italia è il Paese con l’età mediana più alta dell’Unione Europea, che al 1° gennaio 2024 ha raggiunto i 48,7 anni, superando la media UE di 44,7 anni (Fonte: Eurostat 2024). Inoltre, presenta uno dei tassi di natalità più bassi: 6,7 nati ogni 1.000 abitanti nel 2023, secondo ISTAT. Questi dati riflettono il progressivo invecchiamento della popolazione, che pone nuove sfide alla tenuta dei sistemi pensionistici.

Allo stesso tempo, la partecipazione alla previdenza complementare resta bassa, con solo circa il 37% dei lavoratori aderenti e una scarsa adesione tra i più giovani (Fonte: Relazione annuale COVIP 2023).

In questo scenario, Fondo Pegaso assume un ruolo chiave, contribuendo alla sostenibilità del sistema pensionistico e offrendo ai lavoratori un’opportunità concreta di integrazione previdenziale, fondata su trasparenza, responsabilità e una governance partecipata.



*Il dato si riferisce al periodo 31/12/2023 - 31/12/2024





EVOLUZIONE DEL PROFILO DEGLI ISCRITTI: DAI LAVORATORI STABILI AI GIOVANI CONSAPEVOLI

Il profilo dell’iscritto medio a Fondo Pegaso è quello di un lavoratore tra i 35 e i 59 anni, fascia che rappresenta oltre il 67% del totale degli iscritti. Si tratta perlopiù di persone con una buona stabilità occupazionale, impiegate prevalentemente nel settore dei servizi pubblici, e sempre più attente alla pianificazione della propria sicurezza previdenziale.

Dal punto di vista del genere, il fondo presenta una composizione del 74% di uomini e 26% di donne. Sebbene il divario sia ancora significativo, il dato riflette la composizione occupazionale del settore di riferimento, dove la presenza maschile è storicamente prevalente. Fondo Pegaso, anche attraverso azioni di informazione mirata e sportelli dedicati, promuove una partecipazione più inclusiva e consapevole, contribuendo alla diffusione della cultura previdenziale in tutte le categorie di lavoratori.

Negli ultimi anni si è osservata anche una crescente partecipazione da parte dei più giovani: gli iscritti sotto i 35 anni costituiscono circa il 14%, un dato che segnala una nuova sensibilità generazionale verso il tema della previdenza complementare. Questo andamento evidenzia un cambiamento culturale in atto, dove l’adesione alla previdenza integrativa non è più vista solo come una scelta “da adulti stabili”, ma come uno strumento utile e accessibile anche per le nuove generazioni.



SUPPORTO, EDUCAZIONE E INCLUSIVITÀ: LA STRATEGIA DI FONDO PEGASO

Le campagne di educazione finanziaria, l'introduzione di strumenti digitali e il linguaggio più inclusivo di Fondo Pegaso hanno reso la previdenza complementare più accessibile e comprensibile, favorendo un approccio più consapevole e informato.

A rafforzare questa strategia, Fondo Pegaso ha sviluppato una rete capillare di Esperti, presenti all’interno delle principali aziende aderenti, che offrono supporto personalizzato attraverso sportelli informativi dedicati. Solo nel 2024, quasi 350 lavoratori hanno usufruito di questo servizio per ricevere chiarimenti sull’adesione al fondo o sulle opzioni disponibili successivamente all’iscrizione.

Parallelamente, il fondo ha intensificato la propria presenza diretta nelle aziende tramite assemblee informative, sia in presenza che in formato webinar. Nel corso del 2024, questi incontri si sono svolti in 15 realtà aziendali diverse, raggiungendo complessivamente 1.037 lavoratori. Un’attività concreta e continua che conferma l’impegno del fondo nel promuovere una cultura previdenziale diffusa, vicina alle persone e ai loro bisogni.