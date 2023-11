Renzo Ulivieri parla a Forza Napoli Sempre: “Non mi ha sorpreso che De Laurentiis abbia scelto Mazzarri dopo dieci anni e in ogni caso esonerare un allenatore è sempre una scelta della società. Fatto sta che questa squadra non è quella dello scorso anno; ha perso uomini, probabilmente ancora si deve ritrovare mentalmente, Garcia non ce l’ha fatta a rimetterla in sesto. Ma non c’entra il discorso tattico con la voglia di lottare su ogni pallone, la voglia di stare a Napoli senza polemiche. Un compito molto arduo per Garcia, speriamo che Mazzarri ci riesca. Walter conosce bene il 4-3-3, poi ci sono evoluzioni, sistemi come quello del Napoli – come lo scorso anno – che Mazzarri avrà visto e sicuramente vorrà riproporre. Il presidente può entrare dove vuole, pure negli spogliatoi, anche senza bussare. Io applicavo questa regola però doveva stare zitto, poteva dire solo forza ragazzi. Se avesse detto altro si sarebbe entrato subito in conflitto. Il presidente, dunque, ha diritto di ascoltare l’allenatore e capire se gli “garba” o no. I cambi a Coverciano noi non li spieghiamo. Sono valutazioni personali che dipendono da tante cose. Detto questo non mi sento di entrare nel merito e dire se i cambi fatti da Garcia erano giusti o meno. In conclusione, fatemi fare due “in bocca al lupo”: alla Nazionale e a Mazzarri”.