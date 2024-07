Il 12 luglio 2024 esce una nuova versione dei "Il cielo in una stanza", capolavoro della musica italiana oggi interpretato dai Magenta#9 feat. Gino Paoli e remixato da Steve Tosi (sulla sx nella foto) e Max Magnani (sulla destra).

I Magenta#9 sono una rock band che canta in italiano; nel 2020 hanno vinto Sanremo rock e lo scorso 15 giugno hanno aperto il concerto di Vasco Rossi a Milano. Nel 2021 hanno interpretato in chiave rock l'immortale capolavoro di Gino Paoli "Il cielo in una stanza". Ad inizio 2024, su richiesta della band, Steve Tosi e Max Magnani, dj producer di Acetone Records, hanno remixato in chiave dance il brano.

Il risultato è, ancora, un capolavoro come "Il cielo in una stanza", ma in una nuova versione fresca, estiva, da ballare e cantare a squarciagola. L'arrangiamento del remix richiama alla Italo Dance degli anni '80… e pure, all'inizio, al magico arrangiamento della canzone curato da Ennio Morricone.

Il nuovo remix della canzone contiene poi un bel regalo per tutti gli appassionati di musica: un cameo del Maestro Gino Paoli, geniale autore di un brano già interpretato da Mina ed infiniti altri artisti. Paoli ha aderito volentieri al progetto, dimostrando ancora una volta il suo entusiasmo per la musica in tutte le sue sfaccettature, anche le più moderne.



"Quando siamo stati contattati dal frontman dei Magenta#9, Alessio 'Amos' Amorati, Steve Tosi ed io eravamo molto combattuti", spiega Max Magnani. "Il rischio di snaturare la canzone era enorme. Poi ha prevalso la curiosità di misurarci con questa sfida. Non capita spesso di poter remixare un vero capolavoro".

"Abbiamo cercato suoni house con un groove potente ma allo stesso tempo morbido e un giro di basso attuale e coinvolgente", risponde Steve Tosi. "La voce di Amos e soprattutto il cameo di Gino Paoli sono state il naturale completamento del remix. Siamo curiosi e fiduciosi della risposta di chi ascolta e ama la musica, proprio come noi".



